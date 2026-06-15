《新作》またまた美味しそうなのキターーーッッ♡【スタバ】の「バナナスイーツ」食べてみて！

いつものカフェタイムをちょっぴり特別な時間にしてくれそうな「バナナスイーツ」を【スターバックス】で販売中。手軽に楽しめるワンハンドスイーツと、本格クオリティのケーキを紹介するので、ぜひ試してみて。

心惹かれるビジュアル

「バナナ & キャラメルケーキ」は、美しく絞られたホイップにナッツやキャラメルソースでデコレーションされた見た目に、テンションが上がりそう。味はおいしいのに傷やサイズで規格外になってしまう「もったいないバナナ」を使用。さらに、豆乳とココナッツミルクパウダーで作られた植物性ホイップが使用されています。

中にもキャラメルソース

構成は底からクランチ生地・バナナムース・豆乳ホイップクリーム・キャラメルソース・ローストアーモンドとなっていて、バナナムースの中にはとろりとしたキャラメルソースが入っています。@hifumi4さんいわく「バナナの自然な甘味が優しくも濃く」感じられるのだとか。クランチの食感と香ばしさもアクセントとして感じられそうです。バナナ好きは要チェック。イートイン価格\540（税込）です。

模様がかわいい！

虎のようなしましま模様がかわいいこちらは「バナナチョコドーナツ」。@megumiko_maniaさんいわく「並んでいるだけで存在感があって今回の新作の中でもひときわ目を引くドーナツ」だそう。パキッとしたイエローがインパクトがあって、ついつい立ち止まってしまいそうです。主要原材料に動物性食材を使用していないプラントベース商品で、こちらにも「もったいないバナナ」が使われています。

生地の中にチョコクリーム入り！

公式サイトによると、ドーナツ生地は「しっとりもっちり」食感で、中に「なめらかなバナナチョコクリーム」が入っているとのこと。@megumiko_maniaさんいわく「甘さは比較的しっかりめ」で「チョコの味わいもしっかり」感じられるそう。甘いものでリフレッシュしたいときにぴったりです。イートイン価格\310（税込）。

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※こちらの記事では@hifumi4様、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A