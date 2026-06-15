「水滴 → サッと拭いて元通り！」【3COINSの撥水ショルダー】の実力がすごかった！

荷物はできるだけコンパクトにまとめたいけれど、使い勝手の悪いミニバッグだと結局ストレスに……。そんな悩みに応えてくれそうなのが、【3COINS（スリーコインズ）】の「ショルダーバッグ」。見た目の可愛さに加え、収納力やはっ水仕様など実用性も備わっていて、毎日のお出かけに頼りになりそうなアイテムでした。

ふっくらフォルム × アイボリーで大人っぽく持てそう

【3COINS】「はっ水ミニショルダーバッグ」\880（税込）

ころんとしたフォルムと、淡いアイボリーカラーがやさしげな印象のミニショルダーバッグ。ラフすぎないデザインなので、幅広いコーデに合わせやすそう。コンパクトながら前後にポケットが付いていて、小物を分けて収納しやすいのもうれしいポイントです。

水滴をサッと弾く！ はっ水仕様で雨の日にも頼れそう

実際に水を垂らしてみると、生地にしみこむことなく水滴が表面に残るような状態に。サッと拭くだけできれいな状態に戻ったので、急な雨や天候が不安定な日にも気負わず持ち歩きやすそうです。

コンパクトなのに整理しやすい優秀バッグ

スマホ・ミニ財布・リップ・ハンカチなど、お出かけに必要なアイテムをすっきり収納できました。 前面・背面・内側など、ポケットは全部で4つ付いていて、小物を分けて整理しやすいのが便利なポイント。ファスナーが大きく開くうえ、生地がやわらかいので、中の物をスムーズに出し入れしやすい印象でした。コンパクトながら使い勝手がよく、必要なものをスマートに持ち歩きたい日にぴったり。

長さ調整OK！ キレイめにもカジュアルにもなじみそう◎

ショルダーは長さ調整ができるので、服装や気分に合わせてバランスを変えられるのもうれしいところ。シンプルなデザインだから、Tシャツ × デニムのラフなコーデにはもちろん、キレイめな着こなしにも合わせやすそうでした。アイボリーカラーがコーデ全体をほどよくやわらかな印象に見せてくれるのも魅力です。

コンパクトながら、4つのポケットやはっ水仕様など使いやすさへの工夫が詰まっていた今回のミニショルダーバッグ。やわらかな素材で中身を取り出しやすく、身軽に出かけたい日にぴったりな印象でした。デイリー使いはもちろん、かさばらないので旅行用バッグに忍ばせておくのにも便利そうです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：小林 咲花

ライター歴約7年。FTNほか、各種ファッション誌で活躍中。大人世代の女性をきれいに見せる、コーディネート情報、着回し企画、体型カバー、気温別スタイル提案など、“お悩み解決に繋がる”ファッション情報発信を得意とする。ラグジュアリーからデイリー、アパレルから美容までこなす、女性向けファッションのベテランライター。FTNでも主力執筆者として、長年活動中。