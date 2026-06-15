Ａぇ！ｇｒｏｕｐ、デビューから２年で「しゃべることが少なくなった」と衝撃告白

フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が１５日に放送され、４人組アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉が生出演。デビュー２周年での変化を語った。

この日が２度目の出演となったＡぇ！ｇｒｏｕｐ。前回の出演時はデビュー２日後のタイミングで「移動車もない状態だったと言ってましたけど変わってきた？」とＭＣのハライチ澤部佑に振られると、佐野が「（新幹線が）グリーン（車）になりました！」と笑顔。移動車も「でっかいのになりました」と明かし「デビューしたなという感じがしますね」と話した。

さらに正門は「カレンダーにスケジュールが来るようになったので予定が分かる」とこれまで数日前の通知だったスケジュールが、現在は１１月末の分まで通知されていると明かし「それがめちゃくちゃうれしい」と喜んだ。

「他に何かある人？」と澤部が聞くと、小島は「それぞれいろいろ出させていただいているのもあるんですけど、忙しくなってメンバーでしゃべることが少なくなりましたね」とまさかの告白。「陽キャがいないから静か」と話すと「嫌なの？」と澤部から突っ込まれ「仲はいいですよ！」「信頼関係はちゃんとあります！」とメンバーからはすかさずフォローが入っていた。