菅生新樹、長野の絶景に感激「嘘みたいにきれいな景色」 「久しぶりに空を見上げたら…」星空に大興奮
俳優の菅生新樹が15日、都内で行われた28日スタートのNHKプレミアムドラマ『勿忘草の咲く町で〜安曇野診療記〜』（毎週日曜 後10：00）取材会に登壇。撮影地となった長野の魅力を語った。
【写真】渋くてかっこいい…深緑のジャケットで登場した菅生新樹
医療ドラマの今作では、菅生は新人研修医・桂正太郎を演じる。長野には撮影で何度も訪れ、「1話を見ていただいたらわかると思うんですけど、嘘みたいにきれいな景色で。CGかなと思っちゃって。景色が忘れられないです」と絶景に感動した。
夜遅くまで撮影が続いた日があったそうで、「東京にいてあんまり空を見ていなかったな。長野に行ったらすごく周りを見たくなるような景色があって。久しぶりに空を見上げたらすごく星がきれいで、いっぱい写真撮っちゃったんです」と興奮気味に話した。
そして、終末期を描く内容もある医療ドラマであり、“重いテーマ”を扱っているとしつつも、「長野じゃないと撮れなかったものだなと思っているので、内容もそうですけど、映像美というのも作品の見どころの一つだと思っています」とアピールした。
原作は、夏川草介氏の同名小説。信州・安曇野の地方病院を舞台に、日々、究極の判断を迫られながらも懸命に働く若き医療者たちの姿を描く医療ドラマ。高齢化が進む地域医療の現場で、延命か看取りかという重い選択に向き合う医療従事者と患者、家族の葛藤を描く。安曇野の自然とともに、人がどう生き、どう最期を迎えるのかという普遍的な問いを投げかける。
【写真】渋くてかっこいい…深緑のジャケットで登場した菅生新樹
医療ドラマの今作では、菅生は新人研修医・桂正太郎を演じる。長野には撮影で何度も訪れ、「1話を見ていただいたらわかると思うんですけど、嘘みたいにきれいな景色で。CGかなと思っちゃって。景色が忘れられないです」と絶景に感動した。
そして、終末期を描く内容もある医療ドラマであり、“重いテーマ”を扱っているとしつつも、「長野じゃないと撮れなかったものだなと思っているので、内容もそうですけど、映像美というのも作品の見どころの一つだと思っています」とアピールした。
原作は、夏川草介氏の同名小説。信州・安曇野の地方病院を舞台に、日々、究極の判断を迫られながらも懸命に働く若き医療者たちの姿を描く医療ドラマ。高齢化が進む地域医療の現場で、延命か看取りかという重い選択に向き合う医療従事者と患者、家族の葛藤を描く。安曇野の自然とともに、人がどう生き、どう最期を迎えるのかという普遍的な問いを投げかける。