松本まりか、ガーリーすぎる装いでドラマ「ツッコミながら見て」 高橋メアリージュンは根本宗子監督の私物衣装
俳優の松本まりか、高橋メアリージュン、根本宗子監督が15日、都内でMBSドラマ特区枠『エミリとマリア』（6月18日スタート 毎週木曜 深0：59）の第1話先行上映＆トークイベントに参加した。
【写真】根本宗子監督の私物のジャケットを着ている高橋メアリージュン（写真右側）
ファッションも見どころとなる本作。この日は第1話で着用している衣装で登場した。好きだったファッションについて松本は「この衣装は、なかなか着ないですよね」とガーリーな装いをピックアップ。高橋＆根本監督が「かわいい」「似合っている」とうっとりしていると、松本は「ツッコミながら見ていただきたい…。『今、自分が1番かわいいと思って歩いてください。自分が1番かわいいというマインドで居てください』と言われた。その演出も面白くて。そうやって年齢を重ねる人ってステキですよね。『この年齢で、こんなかわいい服は着れないよ』じゃなくて『着るんだ』という潔さも含めて好きです。『私は、これで行く。この状態が超絶いい状態』でいられるのが大事」と力説した。高橋は2話での衣装がお気に入りだそう。「そのジャケット、根本さんの私物なんです。すごいかわいいジャケットですよね」と明かし、根本監督は「友だちのブランドなんです。ちょいちょい私物が交じってます」と気恥ずかしそうにしていた。
同作は、恋愛、結婚、キャリア、若さなど30代後半の“なんとも言えないモヤモヤ”を、劇作家・演出家の根本宗子氏がオリジナルで描く。根本氏がオリジナル連続ドラマ初監督を務める。全4話。
幼稚園から私立女子校育ちの35歳、独身。アパレルブランドを経営するエミリ（松本まりか）と、テレビ局でドラマのプロデューサーとして働くマリア（高橋メアリージュン）は、幼い頃からずっと一緒に育ってきた大親友。今も変わらず定期的に集まっては、行きつけのカフェでケーキを前に近況報告が始まる。「で、どうだったの？」から始まり、婚活、美容、韓国、ピラティス、SNS…どんどん移り変わる会話。ケーキを持って写真を撮って加工して、「うちら肌綺麗になったよね？」とテンポよく時間が過ぎていく。
そこへ、2人が通うネイルサロンの年下ネイリスト・さくらが合流。流行の話題も、スマホに流れてくる動画も、どこかかみ合わない。若者との世代のギャップを感じる中、さくらの口から出た一言、「ねぇさんたちってどうなりたいんですか？」。絶句するエミリとマリア。「わたしたちのこのモヤモヤってなんなんだろう……」、「若さに憧れちゃうのってなんでなんだっけ…？」。そんな想いを抱えながら、2人は“自分なりの幸せ”を求めて奔走する。
【写真】根本宗子監督の私物のジャケットを着ている高橋メアリージュン（写真右側）
ファッションも見どころとなる本作。この日は第1話で着用している衣装で登場した。好きだったファッションについて松本は「この衣装は、なかなか着ないですよね」とガーリーな装いをピックアップ。高橋＆根本監督が「かわいい」「似合っている」とうっとりしていると、松本は「ツッコミながら見ていただきたい…。『今、自分が1番かわいいと思って歩いてください。自分が1番かわいいというマインドで居てください』と言われた。その演出も面白くて。そうやって年齢を重ねる人ってステキですよね。『この年齢で、こんなかわいい服は着れないよ』じゃなくて『着るんだ』という潔さも含めて好きです。『私は、これで行く。この状態が超絶いい状態』でいられるのが大事」と力説した。高橋は2話での衣装がお気に入りだそう。「そのジャケット、根本さんの私物なんです。すごいかわいいジャケットですよね」と明かし、根本監督は「友だちのブランドなんです。ちょいちょい私物が交じってます」と気恥ずかしそうにしていた。
幼稚園から私立女子校育ちの35歳、独身。アパレルブランドを経営するエミリ（松本まりか）と、テレビ局でドラマのプロデューサーとして働くマリア（高橋メアリージュン）は、幼い頃からずっと一緒に育ってきた大親友。今も変わらず定期的に集まっては、行きつけのカフェでケーキを前に近況報告が始まる。「で、どうだったの？」から始まり、婚活、美容、韓国、ピラティス、SNS…どんどん移り変わる会話。ケーキを持って写真を撮って加工して、「うちら肌綺麗になったよね？」とテンポよく時間が過ぎていく。
そこへ、2人が通うネイルサロンの年下ネイリスト・さくらが合流。流行の話題も、スマホに流れてくる動画も、どこかかみ合わない。若者との世代のギャップを感じる中、さくらの口から出た一言、「ねぇさんたちってどうなりたいんですか？」。絶句するエミリとマリア。「わたしたちのこのモヤモヤってなんなんだろう……」、「若さに憧れちゃうのってなんでなんだっけ…？」。そんな想いを抱えながら、2人は“自分なりの幸せ”を求めて奔走する。