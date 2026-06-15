【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領が８０歳の誕生日を迎えた１４日、首都ワシントンのホワイトハウス敷地内で総合格闘技団体「ＵＦＣ」の試合が開かれた。

７月の建国２５０年を祝う行事の一環と説明しているが、公私混同との指摘も出ている。

この日はホワイトハウス南側の芝生に八角形のリングが設置され、試合が行われた。歴代大統領も敷地内でテニスなどを楽しんだことがあるが格闘技は異例だ。格闘技好きのトランプ氏はリング脇で試合を観戦し、勝利した選手と握手を交わす様子が確認された。

ＵＦＣのダナ・ホワイト最高経営責任者（ＣＥＯ）は、トランプ氏の支持者としても知られる。トランプ氏の支持率は、エネルギー価格高騰などを背景に低迷したままで、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、格闘技を利用して「支持基盤を活性化させようとしている」と指摘した。

トランプ氏を巡っては、閣議などの会議で長時間目を閉じる様子が報じられるなど、健康不安説も取り沙汰される。トランプ氏は、健康診断の結果を公表し、「全て完璧だ」と健康をアピールしている。