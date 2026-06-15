インスタント麺メーカー『エースコック』は、わかめをまるごと味わえるラーメンを新発売する。6月22日から全国で販売されるのは「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」。いったいどんな商品なのか。

わかめを食べ尽くす新ラーメン 6月22日〜

わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ

「根から葉まで食べ尽くす！」というキャッチコピーに思わず目が行く。

その言葉通り、わかめを丸々楽しめるのは「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」。1983年発売の『エースコック』のロングセラー商品「わかめラーメン」から新登場した、「わかめ素材」にこだわったボリューム感抜群のラーメンだ。

今回の一杯は、おなじみの「葉」わかめ、コリコリ食感の「茎」わかめを具材に、スープには「めかぶ」パウダーを使用した、わかめの根から葉までを一度に味わえる“オールスター”仕様になっているという。

スープは、いりこや鰹のだしに牡蠣の旨みを加えた魚介ベースのしょうゆスープだ。そこにめかぶパウダー入りのふりかけを加えることで、具材と共により一層わかめの風味を楽しむことができるという。わかめと相性のいい魚介の香りを感じるスープ…気づいたら最後まで飲み干してしまいそうだ。

麺はなめらかでコシがあり、歯切れのいい丸刃の麺を使用。適度な味付けがされた麺を、つるっと勢いよく吸い込みたい。

葉わかめのつるつる感、茎わかめのコリコリ感、なめらかな麺、めかぶの風味が感じられるスープ。様々な食感を楽しみながらわかめの旨みを味わえそうな「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」。わかめをここまで全面に出したインスタント麺はなかなかないだろう。わかめ好きはぜひ手に取って試してみるのはいかがだろう。

発売日：2026年6月22日（月）

発売地区：全国

希望小売価格：348円（税抜）

【画像】わかめを推しまくったラーメン！ わかめオールスターラーメン（1枚）