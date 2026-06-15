【岩本輝雄】やっぱり伊東の“左”はブラフだったか！ 右サイドで躍動感。オランダ相手に弾みがつくドローだったね【Ｗ杯】

【岩本輝雄】やっぱり伊東の“左”はブラフだったか！ 右サイドで躍動感。オランダ相手に弾みがつくドローだったね【Ｗ杯】