【岩本輝雄】やっぱり伊東の“左”はブラフだったか！ 右サイドで躍動感。オランダ相手に弾みがつくドローだったね【Ｗ杯】
【Ｗ杯GS第１節】日本 ２−２ オランダ／６月14日／ダラス・スタジアム
ワールドカップは現地観戦。ダラスに来ました。４年に一度の祭典、雰囲気も良くて、最高です。
日本の初戦、オランダ戦。盛り上がったね。粘り強く２−２の引き分けに持ち込んだ。
もちろん、勝ちたかったけど、二度のリードを奪われても、追いついてみせた。日本の底力を改めて感じたよ。
序盤は、ほとんどハイプレスはなくて、構える守備。おそらくは、90分のプランでそうやっていたんじゃないかな。
我慢の時間が続いたなかで、みんながそれぞれの役割をしっかりとこなしていた。本当なら、久保ももっと前でプレーしたかったかもしれないけど、彼も献身的な守備でチームを助けていた。
途中出場の選手たちも、やるべきことを表現できていたと思う。特に右サイドでは伊東と菅原が好連係を見せて、チームを勢いづかせていた。
伊東は壮行試合のアイスランド戦では、左シャドーでプレーしていた。以前のコラムで、この起用はどうなのかなって書いたし、実は本番に向けたブラフなんじゃないかとも思っていた。策士でもある森保監督ならば、そういう“準備”はしそうだよね。
実際、オランダ戦では、彼が得意とする右サイドで存在感を放っていた。中にポジションを取っても、外に開いてアグレッシブに仕掛ける。生き生きとしていた。
そして終盤には、その伊東のコーナーから小川のヘディングシュートが鎌田の頭をかすめて同点に追いつく。サイズで上回るオランダを相手に、セットプレーで点を取れたのは、痛快だった！
試合を通じては、本当によく耐えたと思う。地力では、もしかしたらオランダのほうが上かもしれないけど、そういう相手に日本はワールドカップという舞台でも簡単に負けなくなったし、チャンスもそれなりに作ることができていた。
引き分けでも、次に弾みがつく内容だった。チュニジア戦は勝点３を掴み取ってほしいね。
【著者プロフィール】
岩本輝雄（いわもと・てるお）／1972年５月２日、54歳。神奈川県横浜市出身。現役時代はフジタ／平塚、京都、川崎、Ｖ川崎、仙台、名古屋でプレー。仙台時代に決めた“40メートルFK弾”は今も語り草に。元日本代表10番。引退後は解説者や指導者として活躍。「フットボールトラベラー」の肩書で、欧州CLから地元の高校サッカーまで、ジャンル・カテゴリーを問わずフットボールを研究する日々を過ごす。23年に『左利きの会』を発足。神奈川県３部リーグの「FIVESTAR」で監督兼プレーヤーを務める。
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
ワールドカップは現地観戦。ダラスに来ました。４年に一度の祭典、雰囲気も良くて、最高です。
日本の初戦、オランダ戦。盛り上がったね。粘り強く２−２の引き分けに持ち込んだ。
もちろん、勝ちたかったけど、二度のリードを奪われても、追いついてみせた。日本の底力を改めて感じたよ。
序盤は、ほとんどハイプレスはなくて、構える守備。おそらくは、90分のプランでそうやっていたんじゃないかな。
途中出場の選手たちも、やるべきことを表現できていたと思う。特に右サイドでは伊東と菅原が好連係を見せて、チームを勢いづかせていた。
伊東は壮行試合のアイスランド戦では、左シャドーでプレーしていた。以前のコラムで、この起用はどうなのかなって書いたし、実は本番に向けたブラフなんじゃないかとも思っていた。策士でもある森保監督ならば、そういう“準備”はしそうだよね。
実際、オランダ戦では、彼が得意とする右サイドで存在感を放っていた。中にポジションを取っても、外に開いてアグレッシブに仕掛ける。生き生きとしていた。
そして終盤には、その伊東のコーナーから小川のヘディングシュートが鎌田の頭をかすめて同点に追いつく。サイズで上回るオランダを相手に、セットプレーで点を取れたのは、痛快だった！
試合を通じては、本当によく耐えたと思う。地力では、もしかしたらオランダのほうが上かもしれないけど、そういう相手に日本はワールドカップという舞台でも簡単に負けなくなったし、チャンスもそれなりに作ることができていた。
引き分けでも、次に弾みがつく内容だった。チュニジア戦は勝点３を掴み取ってほしいね。
【著者プロフィール】
岩本輝雄（いわもと・てるお）／1972年５月２日、54歳。神奈川県横浜市出身。現役時代はフジタ／平塚、京都、川崎、Ｖ川崎、仙台、名古屋でプレー。仙台時代に決めた“40メートルFK弾”は今も語り草に。元日本代表10番。引退後は解説者や指導者として活躍。「フットボールトラベラー」の肩書で、欧州CLから地元の高校サッカーまで、ジャンル・カテゴリーを問わずフットボールを研究する日々を過ごす。23年に『左利きの会』を発足。神奈川県３部リーグの「FIVESTAR」で監督兼プレーヤーを務める。
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