松本まりか＆高橋メアリージュン、バチバチ関係のドラマから1年で親友役 互いへの愛を語り合う
俳優の松本まりか、高橋メアリージュン、根本宗子監督が15日、都内で行われたMBSドラマ特区枠『エミリとマリア』（6月18日スタート 毎週木曜 深0：59）の第1話先行上映＆トークイベントに参加した。
【写真】かわいい！オシャレな衣装に満面の笑みの松本まりか
昨年、『奪い愛、真夏』（テレビ朝日）での強烈な奪い合いから一変、今作では松本と高橋が何でも話し合える大親友として再共演を果たす。高橋は「まりかちゃんとは1年前ぐらいのドロドロ系のドラマでバチバチの役で共演したんです。その時はバチバチの役ではあったんですけど、いっぱいコミュニケーションを取って、本当にお芝居のことを真摯に考えられている尊敬する、信頼できる女優さんだった。また必ず一緒にやりたいなと思っていたら、1年でまりかちゃんと共演できた。しかも今度は親友役。違う2人を表現できそうと思って、楽しそうと思った。速攻、マネージャーさんに『やりたい』とお返事しました」とにっこり。
松本は「前回の作品は“奪い合う”作品だったんですけど、メアちゃんの存在とお芝居が本当に作品を面白くしてくれた。視聴者の人にメアちゃんの存在を面白いと感じてもらえたと思う。目の前で見ていても、メアちゃんのお芝居は本当に面白かったです。かつ、すごくナチュラルだし、ハッとさせられる。裏側でも本当にステキな方なんです。大好きになってしまった。前回で惚れ込んでしまったわけです。また一緒にやりたいと思った時に、今回これだけ一緒にやれる関係性に。そもそも大好きだし、信頼を超えて安心感でした。本当にセリフが多かったんですけど、メアちゃんとお芝居することで、ぎこちなさとかつっかえることがなかった」としみじみ。
高橋は「前回はバチバチで、まりかちゃんが演じていた役が本当につらそうだった。今回はすごくのびのびと（笑）。まりかちゃんは、狂気的な役もシリアスねも素晴らしいんですけど、今回ご一緒してコメディーもめちゃくちゃ輝くな、と。コメディーの松本まりかも大好き！本当に面白くてかわいいから、役を通してですけど笑っちゃう」と絶賛した。そして高橋はプライベートで会う俳優が少ないが、松本とはたびたび会っていることも明かし「松本まりかちゃんへの愛を語る時間になっちゃった」と照れていた。
同作は、恋愛、結婚、キャリア、若さなど30代後半の“なんとも言えないモヤモヤ”を、劇作家・演出家の根本宗子氏がオリジナルで描く。根本氏がオリジナル連続ドラマ初監督を務める。全4話。
幼稚園から私立女子校育ちの35歳、独身。アパレルブランドを経営するエミリ（松本）と、テレビ局でドラマのプロデューサーとして働くマリア（高橋）は、幼い頃からずっと一緒に育ってきた大親友。今も変わらず定期的に集まっては、行きつけのカフェでケーキを前に近況報告が始まる。「で、どうだったの？」から始まり、婚活、美容、韓国、ピラティス、SNS…どんどん移り変わる会話。ケーキを持って写真を撮って加工して、「うちら肌きれいになったよね？」とテンポよく時間が過ぎていく。
そこへ、2人が通うネイルサロンの年下ネイリスト・さくらが合流。流行の話題も、スマホに流れてくる動画も、どこかかみ合わない。若者との世代のギャップを感じる中、さくらの口から出た一言、「ねぇさんたちってどうなりたいんですか？」。絶句するエミリとマリア。「わたしたちのこのモヤモヤってなんなんだろう……」、「若さに憧れちゃうのってなんでなんだっけ…？」。そんな想いを抱えながら、2人は“自分なりの幸せ”を求めて奔走する。
【写真】かわいい！オシャレな衣装に満面の笑みの松本まりか
昨年、『奪い愛、真夏』（テレビ朝日）での強烈な奪い合いから一変、今作では松本と高橋が何でも話し合える大親友として再共演を果たす。高橋は「まりかちゃんとは1年前ぐらいのドロドロ系のドラマでバチバチの役で共演したんです。その時はバチバチの役ではあったんですけど、いっぱいコミュニケーションを取って、本当にお芝居のことを真摯に考えられている尊敬する、信頼できる女優さんだった。また必ず一緒にやりたいなと思っていたら、1年でまりかちゃんと共演できた。しかも今度は親友役。違う2人を表現できそうと思って、楽しそうと思った。速攻、マネージャーさんに『やりたい』とお返事しました」とにっこり。
高橋は「前回はバチバチで、まりかちゃんが演じていた役が本当につらそうだった。今回はすごくのびのびと（笑）。まりかちゃんは、狂気的な役もシリアスねも素晴らしいんですけど、今回ご一緒してコメディーもめちゃくちゃ輝くな、と。コメディーの松本まりかも大好き！本当に面白くてかわいいから、役を通してですけど笑っちゃう」と絶賛した。そして高橋はプライベートで会う俳優が少ないが、松本とはたびたび会っていることも明かし「松本まりかちゃんへの愛を語る時間になっちゃった」と照れていた。
同作は、恋愛、結婚、キャリア、若さなど30代後半の“なんとも言えないモヤモヤ”を、劇作家・演出家の根本宗子氏がオリジナルで描く。根本氏がオリジナル連続ドラマ初監督を務める。全4話。
幼稚園から私立女子校育ちの35歳、独身。アパレルブランドを経営するエミリ（松本）と、テレビ局でドラマのプロデューサーとして働くマリア（高橋）は、幼い頃からずっと一緒に育ってきた大親友。今も変わらず定期的に集まっては、行きつけのカフェでケーキを前に近況報告が始まる。「で、どうだったの？」から始まり、婚活、美容、韓国、ピラティス、SNS…どんどん移り変わる会話。ケーキを持って写真を撮って加工して、「うちら肌きれいになったよね？」とテンポよく時間が過ぎていく。
そこへ、2人が通うネイルサロンの年下ネイリスト・さくらが合流。流行の話題も、スマホに流れてくる動画も、どこかかみ合わない。若者との世代のギャップを感じる中、さくらの口から出た一言、「ねぇさんたちってどうなりたいんですか？」。絶句するエミリとマリア。「わたしたちのこのモヤモヤってなんなんだろう……」、「若さに憧れちゃうのってなんでなんだっけ…？」。そんな想いを抱えながら、2人は“自分なりの幸せ”を求めて奔走する。