「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、スウェーデン代表５−１チュニジア代表」（１４日、モンテレイ）

日本と同組のスウェーデンがチュニジアに完勝。プレミアリーグ史上最高額の約２５０億円でリバプールに移籍したエースストライカーのアレクサンダー・イサクが鮮やかな２点目を決め、３得点に絡む活躍を見せた。

スウェーデンは前半７分にアヤリが先制ゴールを決めた。そして前半３０分、ロングボールを左サイドで受けたイサクが独走して１対１に。ＤＦをかわし、ＧＫの動きを冷静に見てゴールに流し込んだ。

前半で１点こそ返されたが、後半１４分にイサクがゴール前でボールをキープし、こぼれたところをギェケレシュが決めて再びリードを２点に。スタミナでもチュニジアを圧倒し、後半の時間帯が進むに連れてゲームはスウェーデンペースに。後半には右サイドからのクロスにイサクがわずかにタッチ。途中出場のスバンベリが右足で押し込んだ。当初はオフサイドの判定だったが、ＶＡＲで得点が認められた。最後はアヤリが弾丸シュートを決めてチュニジアの息の音を止めた。

次戦は日本と引き分けたオランダと激突するスウェーデン。同組の戦いは白熱度を増していきそうだ。