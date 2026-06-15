アスレチックス傘下３Ａに所属している台湾人左腕のリン・ウェイエン投手が２試合連続炎上＆負傷者リスト入りしたことを現地メディア「ＴＳＮＡ」が日本時間１５日に詳報した。

リン・ウェイエンは２０２４年６月に契約金１１３万ドルと高い評価を得てアスレチックスに入団すると、最速１５０キロ超の力強い直球とチェンジアップなどを武器に活躍。今春に行われたＷＢＣにも台湾代表として参加すると、米国の専門誌「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ａｍｅｒｉｃａ」が選ぶ「Ｔｏｐ １００ Ｐｒｏｓｐｅｃｔｓ」で９３位にランクインするなどその潜在能力を高く評価されていた。

そんなリン・ウェイエンは日本時間１４日のロイヤルズ３Ａ戦で３Ａ昇格後２度目となる先発を果たすも、１回３失点で降板。３Ａデビューとなった前回登板も１回途中５失点と２試合連続で炎上に終わっていた。「ＴＳＮＡ」は「アスレチックス３Ａは本日、リン・ウェイエンを７日間の負傷者リストに登録すると発表した。ただし、ケガの詳細については明らかにされていない」と伝えた。

期待の高い逸材ということもあり、ネット上の台湾ファンからは複雑な声が噴出。「メジャー昇格までもうあと一歩という評価もあるが、台湾球界に戻るのも時間の問題だ」「３Ａの防御率は４３・２０。やっぱり台湾に戻ってきた方がいい」と厳しい意見も出た一方で「昇格が早すぎる。じっくり育てて基礎をしっかり身につけさせるべきだ」「健康第一。まだ若いのだからどうか体に気を付けて」「すぐに３Ａに昇格することが必ずしも彼のためにいいことではない」と心配の声や育成方針に注文を付ける声も出ていた。