「スパイシーチキンのジャンバラヤ」や「割って食べるパリチョコレモンティラミス」など新作メニューが登場【エクセルシオールカフェ】

エクセルシオール カフェは、2026年6月25日から、エクセごはんの新作「スパイシーチキンのジャンバラヤ」、すっきりとした飲み心地の「マンゴー&ピーチティー」「マンゴー&ピーチソーダ」を発売する。

このほか、手軽に食べられる「チャバッタサンド 海老&アボカドディップ」「生ハム&リコッタ」、新しい食べ方を提案するスイーツ「割って食べるパリチョコレモンティラミス」と「じゅわっとあふれる果実 ホワイトピーチ」も発売する。

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◆「スパイシーチキンのジャンバラヤ」920円(税込)

唐辛子･ガーリック･ハーブをブレンドしたケイジャンスパイスで味付けしたスパイシーチキンを、旨味と辛味が食欲をそそるライスの上にのせたジャンバラヤ。トッピングに半熟卵をのせている。

食べ応えのあるスパイシーチキンには辛味と酸味の効いたシラチャーソースと爽やかでマイルドなレモンクリーミーソースをかけて、味わい深く仕立てた。ミニトマトとブロッコリー、マーマレードとあわせたさつまいもで、彩りとほどよい甘さを添えた。

※テイクアウトには卵が付かない。

※「たけのこと菜の花のグリルチキンドリア」は6月24日で販売を終了する。

◆「マンゴー&ピーチティー」R 650円(税込)〜

フルーティーな香りのアイスティーにアルフォンソ･マンゴーの果汁入りドリンクベースを合わせ、白桃の果肉ソースをトッピングしたフルーツティー。アイスティーの華やかな味わいの中に、「マンゴーの王様」と呼ばれるインド産のアルフォンソ種マンゴーの甘い香り･酸味が引き立つ。白桃の芳醇な香りと食感も楽しみながら、すっきりと飲める仕立て。

※「ハニーラベンダーラテ」「ハニーラベンダーロイヤルミルクティー」は6月24日で販売を終了する。

◆「マンゴー&ピーチソーダ」650円(税込)

ソーダとアルフォンソ･マンゴーの果汁入りドリンクベースを合わせ、白桃の果肉ソースをトッピングしたフルーツソーダ。シュワっとしたソーダの飲み口に、「マンゴーの王様」と呼ばれるインド産のアルフォンソ種マンゴーの甘い香り･酸味がバランスよく味わえる。白桃の芳醇な香りと食感も楽しみながら、すっきりと飲める。

※「ラベンダーティーソーダ」は6月24日で販売を終了する。

◆「チャバッタサンド 海老&アボカドディップ」630円(税込)

ぷりぷり食感の海老と玉ねぎ･にんにく･ハラペーニョで味付けしたアボカドディップを、香ばしい食感でシンプルな味わいのチャバッタにサンドした。海老×アボカドの人気の組み合わせにレモンスライスをのせて、爽やかな香りと酸味をプラスした。

※「チャバッタサンド 海老&サーモンクリームチーズ」は6月24日で販売を終了する。

◆「生ハム&リコッタ」650円(税込)

香ばしい全粒粉入りパンに、爽やかな旨味のグリーンオリーブマヨソースと生ハム･リコッタ･セミドライトマト･ベビーリーフをサンドした。生ハムの程よい塩味に、ほのかなミルクの甘味を感じるリコッタを合わせ、アクセントにセミドライトマトの酸味を加えた。

※「バジル香る 生ハムカプレーゼ」は6月24日で販売を終了する。

◆「割って食べるパリチョコレモンティラミス」600円(税込)

レモン果汁とレモン果皮を使用しさっぱりと仕上げたティラミスムースと、レモンシロップを染み込ませたスポンジを重ねた、爽やかなカップデザート。天面に敷いたチョコを割りながら食べることで、食感の違いが楽しめる。

※「割って食べるパリチョコキャラメルティラミス」は6月24日で販売を終了する。

◆「じゅわっとあふれる果実 ホワイトピーチ」650円(税込)

ハーフカットの白桃をのせた、果実感をたっぷり味わえるデザート。白桃の下にはカスタードクリームとホイップクリームを合わせたなめらかなディプロマットクリームと、食感のアクセントにクッキーとアーモンドを敷き込んだ。仕上げにピスタチオをトッピングしている。

※数量限定のためなくなり次第販売終了。