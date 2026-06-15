元乃木坂46鈴木絢音、美脚のぞくミニ丈姿披露「全身のバランスが神」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】元乃木坂46の鈴木絢音が6月13日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムスを合わせた姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳元乃木坂「完璧なスタイル」美脚のぞくミニ丈ショット
鈴木は「明日も放送ございいます 皆さま お聞きください！」とつづり、毎週日曜夜7時30分から放送のラジオ番組「大津功と鈴木絢音の通になりた〜い！」（CBCラジオ）の告知と共に写真を投稿。ジャケットを羽織って室内でしゃがみ、黒のミニ丈ボトムスからはスラリとした脚が伸びている。
この投稿には「脚がキレイ」「モノトーンスタイルが似合ってる」「スタイル抜群」「しゃがんだポーズでもこの完璧なスタイル」「可愛すぎる」「全身のバランスが神」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元乃木坂「完璧なスタイル」美脚のぞくミニ丈ショット
◆鈴木絢音、しゃがんだ姿から美脚スラリ
鈴木は「明日も放送ございいます 皆さま お聞きください！」とつづり、毎週日曜夜7時30分から放送のラジオ番組「大津功と鈴木絢音の通になりた〜い！」（CBCラジオ）の告知と共に写真を投稿。ジャケットを羽織って室内でしゃがみ、黒のミニ丈ボトムスからはスラリとした脚が伸びている。
◆鈴木絢音の投稿に反響
この投稿には「脚がキレイ」「モノトーンスタイルが似合ってる」「スタイル抜群」「しゃがんだポーズでもこの完璧なスタイル」「可愛すぎる」「全身のバランスが神」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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