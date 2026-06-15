◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 スウェーデン５―１チュニジア（１４日、モンテレイ競技場）

日本と同じ１次リーグ（Ｌ）Ｆ組のＦＩＦＡランク３８位・スウェーデンは５―１で同４５位・チュニジアに圧勝した。

ＳＮＳでは「日本より強いだろこれ」「点取りすぎだなあ」「スェーデン怖すぎ」「決定力が尋常じゃない」「２６日が決戦になりそう」など、多くの反響が上がっている。

前半７分、スウェーデンはＭＦアヤリがペナルティエリア中央から豪快に右足を振り抜き、先制に成功。２２歳のアヤリはブライトン（イングランド）でＭＦ三笘薫のチームメート。さらに同３０分はリバプール（イングランド）で遠藤航の同僚でもあるイサクが右足でカットインし、右隅に流し込んで、貴重な追加点を挙げた。

チュニジアは、同４３分に２４歳のＤＦレキクがヘディングで左下に押し込み粘りの得点。２―１で前半を折り返した。

スウェーデンリードの後半１４分には、イサクのスルーパスから、ヨケレスが右足で追加点。３―１とリードを広げ、後半４３分はスバンベリがさらに１点追加。後半ロスタイムにも加点し、５―１で快勝した。

日本は２６日にスウェーデンと対戦する。終始流れを渡さない圧勝劇に、 ＳＮＳでは「得点力半端ないな」「これ、勝てるんか…」「スウェーデン怖すぎ」「決定力やべぇ」「スウェーデンには勝てるみたいな風潮作ったやつ誰だよ」など、予想外の圧勝を驚く声が続出。一方で「スウェーデンが強いのか、チュニジアが弱いのか」「チュニジア結構酷いミスが続いてた。状況関係なく普通に戦えば勝てる」など冷静な声もあった。

この試合の開始前、日本は強豪オランダと２―２で引き分けた。日本は２１日にチュニジアと、２６日にスウェーデンと戦う。