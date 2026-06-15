◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。後半１２分にＭＦ中村敬斗、同４４分にＭＦ鎌田大地が得点した。

１失点目、セットプレーからオランダの長身センターバック、ＤＦファンダイクに頭で決められたゴールは、日本が最も警戒していた形だった。対応したＤＦ渡辺は「自分自身も警戒していた部分があったので、あの失点はもったいなかったし、チームの戦い方が大きく変わってしまう失点だったので、反省したいなと思う」と肩を落とした。

ファンダイクが渡辺を押して、ファウルに見えたが、ＶＡＲは介入せず。そのままゴールが認められた。この日のオランダ先発メンバーのうち、６人が身長１９０センチ以上。高さを使ったプレーには分かっていても、苦しめられた部分があった。日本は過去大会でセットプレーの空中戦で競り負けて失点し、そこから試合の流れを失った経験がある。

代表的なのが２０１８年ロシア大会の決勝トーナメント１回戦、「ロストフの悪夢」とも言われたベルギー戦。２点リードから、後半２５分以降にコーナーキックだけで２失点。その２失点とも空中戦で競り負け、最後は相手に頭で決められた。ＤＦ谷口は最終ラインのリーダーとして「セットプレー絡みでやられるっていうのはゲームが崩れてしまうので、そこは厳しく次に改善したいと思う」と強調。日本代表の２６人の平均身長は出場４８チーム中３６番目だけに、チュニジア（１２番目）、スウェーデン（３番目）も高さ勝負に持ち込んでくる場面があるはずだ。対応力が試される。（綾部 健真）