エテュセの夏新作が登場！透明感あふれる新色アイシャドウで涼やかな目もとに

夏のメイクは、軽やかさと華やかさのバランスが大切。そんな季節にぴったりな新作が、エテュセから登場しました。2026年6月11日より発売される新色アイシャドウ「シーグラスベージュ」は、涼しげな透明感ときらめきを演出する注目カラー。また、SNSで話題となった束感ロングマスカラも引き続き人気を集めています。夏の日差しに映える、抜け感たっぷりのアイメイクをご紹介します♪

涼やかな透明感を叶える新色アイシャドウ

2026年6月11日に全国発売された「エテュセ アイエディション（カラーパレット）N 25 シーグラスベージュ」は、税込1,540円の新色アイシャドウです。

今季のトレンドであるミュートカラーを取り入れながら、異なる輝きを重ねられる設計が特徴。

透明感ベージュにはブルーの大粒パステルパールを、シアーブラウンにはレッド＆ゴールドパールを配合し、奥行きのある印象的な目もとへ導きます。

まるで夏の海辺で見つけたシーグラスのような透明感と輝きが魅力。派手すぎず上品な発色なので、普段使いからお出かけメイクまで幅広く活躍してくれます。

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SNSで話題の束感ロングマスカラ

全国発売中の「エテュセ マスカラ エクストラ ロング 01」は、税込1,980円で展開されています。

発売直後からSNSを中心に話題となった理由は、「カールキープ」「ウォータープルーフ」「お湯オフ」の3つを同時に叶える新技術「ウォッシャブルロック テクノロジー™」。

汗や皮脂、涙に強く、長時間美しい仕上がりをキープしながら、オフするときはお湯で簡単に落とせます。

さらに、新開発の「つぶつぶコーム」と「スムースロング液」を採用。繊維フリーでありながら自然なロング効果を発揮し、均一で美しい束感まつ毛を演出します。

美容液成分としてアミノ酸とヒアルロン酸を配合し、まつ毛をケアしながら使えるのも嬉しいポイント。夏のレジャーや湿気が気になる季節にも頼れる一本です。

夏メイクを格上げする組み合わせ

今回のサマーコレクションでは、「アイエディション（カラーパレット）N 25 シーグラスベージュ」と「マスカラ エクストラ ロング 01」を組み合わせることで、透明感と存在感を両立した旬のアイメイクが完成します。

ブルーパールが輝く涼しげなアイシャドウに、くるんと上向きの束感ロングまつ毛を合わせれば、夏らしい軽やかさを残しながら印象的な目もとに。

ナチュラルなのにしっかり盛れる、今どきのメイクを楽しめます。

この夏はエテュセの透明感メイクに挑戦

夏は汗や湿気によるメイク崩れが気になる季節ですが、エテュセの新作なら美しい仕上がりと使いやすさを両立できます。

新色「シーグラスベージュ」の涼しげなきらめきと、話題の束感ロングマスカラを取り入れて、季節感あふれるアイメイクを楽しんでみてはいかがでしょうか♡

毎日のメイクがもっと楽しくなる、この夏注目のアイテムです。