Aぇ！groupの正門良規（29）が15日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして出演。驚きのスケジュール管理法を明かした。

今年デビュー2周年を迎えたAぇ！group。デビュー直後だった前回の同番組出演時には、専用の移動車がなく、新幹線では指定席であることを語っていたが、その後の変化についてメンバーの佐野晶哉は「（新幹線は）グリーンに」、末澤誠也は「移動車も真っ黒いデッカい車に」と待遇が良くなったことを明かした。

そして正門は「カレンダーでスケジュールが来るようになった」と告白。以前は2、3日前に電話やメール連絡というスタイルだったため、「予定が分かる」と喜ぶ様子に、レギュラー陣は「ええっ！？」とビックリ。正門は「今、11月末ぐらいまで見られる。それがめちゃくちゃうれしかった」と噛みしめたが、小島健は「メンバーでしゃべることが少なくなりました」と打ち明けた。

個別の仕事が増えて多忙になったこともあり、「陽キャがいない。（SixTONESの）ジェシー君みたいに“みんなでご飯に行こうよ”とかもないし」と小島。すかさず末澤が「仲はいいですけど」とフォローしたが、「言えば言うほど仲が悪く見える」と苦笑いしていた。