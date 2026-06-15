日本陸上競技選手権大会が6月12日から14日まで愛知・名古屋のパロマ瑞穂スタジアムで開催。最終日には男子5000mが行われました。レースは、昨秋の世界選手権東京大会にも出場した森凪也選手（Honda/中央大学OB）が13分22秒41で制し、9月開催のアジア大会の日本代表に内定しました。

決勝は予選を突破した18人で行われましたが、そのうち8人を大学生ランナーが占め、決勝のレースでも躍動しました。レース前半は、今年の箱根駅伝で6区区間賞を獲得した小池莉希選手（創価大学4年）が沸かせました。

号砲直後は岡田開成選手（中央大学3年）が先頭に立ち、1周目（400m）を62秒とハイペースで入りましたが、2周目以降、先頭集団のペースが少しずつダウンすると、1400m過ぎに小池選手が一気にペースアップし集団を抜け出しました。

一時は2位以下を大きく引き離した小池選手でしたが、2000mを過ぎてじわじわとその差を詰められると、3800mでトップを明け渡してしまいます。結局17位に終わりましたが、大会初日の予選後に「決勝は小池らしいレースをしたい。大暴れするかもしれません」と話していた通り、思い切ったレースを見せました。

大学生トップは、箱根駅伝4区区間賞の鈴木琉胤選手（2年）でした。鈴木選手は、これまでレース序盤から積極的に先頭を走ることが多かったのですが、今回の決勝レースでは、終盤まで目立たないところに位置取っていました。

「優勝が今季の一番の目標だったので、いつもとは少し変えて、しっかりと（力を）溜めてラスト勝負するというのがレースプランでした」

こう話すように、鈴木選手は勝負どころに備えて力を温存していました。そして、レース終盤に叩き合いが始まってもしっかりと優勝争いに食らいつきます。しかし、残り200mでギアチェンジした森選手には2秒届かず、13分24秒60で4位に終わりました。「余力を残してラスト1周の鐘を聞けましたが、そこでちょっと詰まってしまい、そのまま置いていかれました。ラストの位置取りに未熟な部分がありました」と、目標の優勝を逃し課題を口にしていました。

それでも、「いつもはできていないレース展開で、ターゲットにしていた森凪也さんにちゃんと付いていけた。地力はしっかりとついてきたなと思いました」と、大舞台での収穫もあり、清々しい表情でレースを振り返っていました。

さらには、早稲田大学のルーキー・増子陽太選手が7位に入り、鈴木選手と共にダブル入賞を果たしました。この種目で高校歴代3位の記録を持ち、大学生になってからもU20日本記録（13分20秒35）をマークするなど快走を続けるスーパールーキーは、日本選手権の決勝の舞台でもその力を見せつけました。

「予選で使い果たしてしまった部分があって、今日のアップもあまり良い動きができなくて、自信を持ってスタートラインに立つことができませんでしたが、先輩の山口竣平さん（3年）や琉胤さんが『頑張ろう』って言ってくださり、高校の先輩の日向さん（遠藤、住友電工）にも声をかけてもらい、何より周りの応援のおかげで"せっかく出たんだし、もう一回頑張ろう"と気持ちを切り替えることができました」

連戦の疲労もあったなか、先輩の鈴木選手に食らいつくようにレースを進め、見事入賞を成し遂げました。「現段階で自分が一番成長できる走りをしようと思っていました。そういった部分で、満点に近い走りなのかなと思います」と振り返るように、増子選手にとっても納得のいくレースとなりました。

大学生選手の結果は以下の通りです。

4位 鈴木琉胤選手（早稲田大学2年） 13分24秒607位 増子陽太選手（早稲田大学1年） 13分27秒0810位 楠岡由浩選手（帝京大学4年） 13分32秒1412位 藤田大智選手（中央大学4年） 13分33秒2713位 山口竣平選手（早稲田大学3年）13分35秒3315位 岡田開成選手（中央大学3年） 13分37秒7617位 小池莉希選手（創価大学4年） 13分45秒4518位 柴田侑選手（城西大学4年） 13分59秒12