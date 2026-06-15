「めちゃコミック」と、小説投稿サイト「エブリスタ」が共同で小説コンテスト「めちゃコミック 女性向けマンガ原作大賞」を開催する。応募期間は2026年9月14日3時59分まで。

【写真】特別審査員の蒼井翔太

本コンテストは、「めちゃコミック」で配信する女性向けコミカライズ作品の原作発掘を目的としたもの。これまで「めちゃコミック」では、エブリスタ原作のコミカライズ作品が多くの支持を集めてきた。ドラマ化された『癒やしのお隣さんには秘密がある』や、総売上5億円を突破した『大正身代わり婚～金平糖は甘くほどけて～』をはじめ、多くのヒット作品が誕生している。

第6回となる今回は、より幅広い作品を募集するためテーマを拡張し、賞金も過去最大となる100万円が用意された。さらに、特別審査員として『うたの☆プリンスさまっ♪』美風藍役などで知られる声優の蒼井翔太が参加する。ボイス賞受賞作品は、蒼井によるボイスドラマ化を予定している。

募集対象は、5万文字以上の作品（短編連作も可）で、20代から40代の女性を主な読者と想定したコミカライズ原作。恋愛要素、あるいは男女の人間関係が含まれた作品であることが条件となる。

今回は「応援したくなるヒロイン」を軸とした推奨ストーリーとして、「明治・大正×健気な不遇女子×孤高のヒーロー」「現代×割を食いがち心優しき有能女子×孤高のヒーロー」「西洋ファンタジー×自分の人生は自分で決めますヒロイン」「西洋ファンタジー×利害の一致で共闘することになった二人」の4つが設定されている。

■蒼井翔太（特別審査員）コメント

この度新設されましたボイス賞の“特別審査員”に就任いたしました、蒼井翔太です！今回の“ボイス賞”受賞作品には、僕が実際にボイスを吹き込み、“ボイスドラマ”としてみなさまにお届けする予定です。僕に演じてほしいヒーロー像を盛り込んだ、自由で楽しい物語を待っています。もちろんロマンスラブコメ（？）でも大歓迎！みなさまの物語にたくさん出会いたい！お待ちしています！

（文=リアルサウンド ブック編集部）