忍者の気配まで聞き分ける？　Turtle Beachの最上位ワイヤレスヘッドセット『Stealth Pro II』登場

SB C&S株式会社は、Turtle Beachのマルチプラットフォーム対応ワイヤレスゲーミングヘッドセット『Stealth Pro II Wireless Gaming Headset』を2026年7月下旬から販売開始すると発表した。販売に先立ち、本日から各店舗で順次予約受け付けを開始する。

（関連：【画像】ドライバーには独自の60mm Eclipseデュアルドライバーを採用）

本製品は、『Stealth Pro』の後継となるTurtle Beachの最新かつ最上位モデルのワイヤレスゲーミングヘッドセット。一般社団法人日本オーディオ協会（JAS）による「Hi-Res AUDIO WIRELESS」認証を取得し、Dolby Atmosによる空間オーディオに対応することで、繊細な足音や環境音を捉えながら迫力のあるサウンドを実現するという。

ドライバーには独自の60mm Eclipseデュアルドライバーを採用。マイクはAIノイズリダクション搭載の単一指向性9mmフローティングマイクを備え、4つの内蔵マイクによる適応型アクティブノイズキャンセリング機能も搭載している。さらに、独自の「CrossPlay 2.0」により最大4台のデバイスを切り替え可能で、2.4GHzワイヤレス接続とBluetoothの同時接続にも対応する。

バッテリーは40時間駆動の充電式バッテリーパックが2個同梱され、長時間の使用が可能。装着感を高めるメモリーフォームイヤークッションを採用したほか、「Swarm II」アプリによるオーディオおよびマイク設定のカスタマイズにも対応する。

urtle Beachは販売開始に際し、“現代に残る最後の忍者”として知られる伊賀流忍者博物館名誉館長の川上仁一氏を招き、本製品で“忍者の気配まで聞き分ける”ユニークな検証を実施。プレイヤーが忍者の発するわずかな音まで捉えることに成功したという。

ラインナップはXboxモデルとPCモデルの2種類。Xboxモデルは、Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 5、PlayStation 4、PC、Bluetooth対応モバイルデバイスに対応する。PCモデルは、PlayStation 5、PlayStation 4、PC、Bluetooth対応モバイルデバイスに対応する。カラーはブラックを両モデルで展開し、ホワイトはXboxモデルのみとなる。

■製品情報Stealth Pro II Wireless Gaming Headsetメーカー：Turtle Beach発売日：2026年7月下旬価格：オープン価格（SB C&S希望小売価格：税込5万4,800円）カラー：ブラック、ホワイト（Xboxモデルのみ）主な仕様：Hi-Res AUDIO WIRELESS認証、Dolby Atmos対応、60mm Eclipseデュアルドライバー、CrossPlay 2.0、2.4GHzワイヤレス＋Bluetooth同時接続、AIノイズリダクション搭載9mmフローティングマイク、適応型アクティブノイズキャンセリング、40時間駆動バッテリーパック×2同梱販売チャネル：TURTLE BEACH公式ストア、Amazon、全国の家電量販店（一部店舗を除く）

（文＝リアルサウンド編集部）