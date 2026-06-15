『鬼滅の刃』×「ハートブレッドアンティーク」が初コラボ！ “鬼殺隊モチーフ”のパンなど登場
ベーカリー「ハートブレッドアンティーク」は、アニメ『鬼滅の刃』との初コラボ商品を、7月1日（水）から、全国の店舗で発売する。
【写真】パンを持った描き下ろしピックがかわいい！ コラボ限定商品一覧
■「無一郎のねこねこ食パン」などラインナップ
今回、「ふわり、ひと呼吸 パン浪漫」をテーマに登場するのは、鬼殺隊が思い思いにパンを楽しむ、ufotable描き下ろしの限定ビジュアルを使用したパン、スイーツ、コラボ限定グッズ。
パンは、竈門炭治郎の羽織の市松模様を再現した「全集中！炭治郎のちぎりパン」をはじめ、鬼殺隊のメンバーをモチーフにした、オリジナルピック付きの商品がラインナップ。
「義勇のぎゅう（義勇）にくパン」や「伊之助のほわほわ肉まんパン」のほか、夏の定番“チョコバナナ”をイメージした「鬼滅の刃 チョコバナナリング」などが並ぶ。
また、ねこの形が特徴的な「ねこねこ食パン」からは、霞柱の時透無一郎をイメージしたコラボ限定フレーバーのラムネ味を用意。「霞の呼吸」を表現した幻想的な“霞模様”がポイントの一品だ。
さらに、コラボパン4種とコラボチョリングに限定クリアファイルを合わせた特別なセットも提供される。なお、クリアファイルは7月1日（水）からの第1弾と、7月29日（水）からの第2弾でデザインが異なる。
それから、スイーツの「鬼滅の刃 シュガーラスク」、「世にもおいしい×鬼滅の刃 イチゴチョコブラウニー」、「世にもおいしい×鬼滅の刃 チョコミントブラウニー」、「チュン太郎のバナナマドレーヌ」は、7月13日（月）から全国のスーパーマーケットや「セブンイレブン」などでも順次購入可能。
加えて、本コラボ限定の描き下ろしイラストを使用した「缶バッジ」、「2連アクリルキーホルダー」、「クリアボトル」などさまざまなグッズが展開されるほか、オンラインストア限定商品として、鬼殺隊がデザインされたトートバッグとタオルハンカチのセットもそろい、店が近くにない人もコラボパンを楽しめる。
ちなみに、期間中はコラボパンおよびグッズの購入金額2000円ごとにコースター（全8種）がランダムで1枚もらえるノベルティプレゼント企画や、コースターのコンプリートセットが当たるSNS企画を実施予定だ（価格は税込）。
※禰豆子の禰は「ネに爾」が正式表記
【写真】パンを持った描き下ろしピックがかわいい！ コラボ限定商品一覧
■「無一郎のねこねこ食パン」などラインナップ
今回、「ふわり、ひと呼吸 パン浪漫」をテーマに登場するのは、鬼殺隊が思い思いにパンを楽しむ、ufotable描き下ろしの限定ビジュアルを使用したパン、スイーツ、コラボ限定グッズ。
パンは、竈門炭治郎の羽織の市松模様を再現した「全集中！炭治郎のちぎりパン」をはじめ、鬼殺隊のメンバーをモチーフにした、オリジナルピック付きの商品がラインナップ。
また、ねこの形が特徴的な「ねこねこ食パン」からは、霞柱の時透無一郎をイメージしたコラボ限定フレーバーのラムネ味を用意。「霞の呼吸」を表現した幻想的な“霞模様”がポイントの一品だ。
さらに、コラボパン4種とコラボチョリングに限定クリアファイルを合わせた特別なセットも提供される。なお、クリアファイルは7月1日（水）からの第1弾と、7月29日（水）からの第2弾でデザインが異なる。
それから、スイーツの「鬼滅の刃 シュガーラスク」、「世にもおいしい×鬼滅の刃 イチゴチョコブラウニー」、「世にもおいしい×鬼滅の刃 チョコミントブラウニー」、「チュン太郎のバナナマドレーヌ」は、7月13日（月）から全国のスーパーマーケットや「セブンイレブン」などでも順次購入可能。
加えて、本コラボ限定の描き下ろしイラストを使用した「缶バッジ」、「2連アクリルキーホルダー」、「クリアボトル」などさまざまなグッズが展開されるほか、オンラインストア限定商品として、鬼殺隊がデザインされたトートバッグとタオルハンカチのセットもそろい、店が近くにない人もコラボパンを楽しめる。
ちなみに、期間中はコラボパンおよびグッズの購入金額2000円ごとにコースター（全8種）がランダムで1枚もらえるノベルティプレゼント企画や、コースターのコンプリートセットが当たるSNS企画を実施予定だ（価格は税込）。
※禰豆子の禰は「ネに爾」が正式表記