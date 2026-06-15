タレントの関根勤、関根麻里の親子が１５日、大阪市内で「日本公演４０周年記念 ディズニー・オン・アイス“Ｌｅｔ’ｓ Ｐａｒｔｙ！”」（８月８日〜１６日、大阪城ホール、９月１９日〜２２日、神戸ワールド記念ホール）の取材会に出席した。

本作のファミリーパートナーを務める２人。勤は「物語がとてもスピーディーで迫力がある。作品をたくさん演じてくれて、自分が見たものの思い出がよみがえる。スケーティングの素晴らしさとディズニーの物語が融合して、本当に夢のような世界を展開してくれる」とつづり、麻里は「会場の一体感が素晴らしい。音楽に合わせて、氷上だけでなく、空中技のパフォーマンスもあって驚きの連続。衣装も華やかで、家族みんなで楽しめる」と魅力を語った。

長女と次女を育てる麻里は子どもと仮装をして公演を楽しんでいるといい、勤はコスチュームの話になると、創設者のウォルト・ディズニーの名前を挙げ、「シャイなお父さんにはサマースーツの茶色い感じで、ネクタイをしたコスチュームにしたらいい。ヘアスタイルを横分けにして、ひげをつけて」とパパにおすすめの仮装を提案した。

麻里は「キャラクター統一したいね」と呼びかけると、勤は「やってみたいね。ライオン・キングなら大西ライオンから衣装を借りようかな」とジョークを交えながら、関根ファミリー三代での統一コスチュームに意欲を示していた。