安藤優子、2日分の豪華食卓公開 チキンソテー・パスタ・干物…「品数が多くて憧れる」「面白い組み合わせ」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】キャスターの安藤優子が6月13日、自身のInstagramを更新。豪華な手作りの夕飯2日分を公開し、話題が集まっている。
【写真】60代ベテランキャスター「彩りも栄養も全て完璧」手料理ズラリの豪華食卓
安藤は複数枚の写真に書き込みをして投稿。「キッチン居酒屋アンドー」の書き込みがある画像では、テーブルの上にベーコンの乗ったサラダやチキンソテーなどがズラリ。さらに、「なぜか パスタと干物（笑）」と添え、トマトパスタと魚の干物が並ぶユニークな組み合わせも公開している。
また、前日のメニューも公開。「蛸ともずくのねばねば」「豚こまパリパリピーマン」「麻婆茄子」と豪華な手料理が並ぶ食卓となっている。
この投稿には「居酒屋アンドーは彩りも栄養も全て完璧」「面白い組み合わせ」「いつか立ち寄ってみたい居酒屋です」「品数が多くて憧れる」「体に良さそうなメニューですね」「干物とパスタも意外といいかも」「美味しそうなものばかりで素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター「彩りも栄養も全て完璧」手料理ズラリの豪華食卓
◆安藤優子、彩り豊かな手料理公開
安藤は複数枚の写真に書き込みをして投稿。「キッチン居酒屋アンドー」の書き込みがある画像では、テーブルの上にベーコンの乗ったサラダやチキンソテーなどがズラリ。さらに、「なぜか パスタと干物（笑）」と添え、トマトパスタと魚の干物が並ぶユニークな組み合わせも公開している。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿には「居酒屋アンドーは彩りも栄養も全て完璧」「面白い組み合わせ」「いつか立ち寄ってみたい居酒屋です」「品数が多くて憧れる」「体に良さそうなメニューですね」「干物とパスタも意外といいかも」「美味しそうなものばかりで素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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