161.76　エンベロープ1%上限（10日間）
160.73　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.16　10日移動平均
160.07　現値
159.98　一目均衡表・転換線
159.64　21日移動平均
158.56　エンベロープ1%下限（10日間）
158.56　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
158.52　一目均衡表・基準線
157.93　100日移動平均
157.88　一目均衡表・雲（上下限一致）
155.84　200日移動平均

朝の安値は１５９．７４円まで、２１日線の１５９．６４円が目先サポート