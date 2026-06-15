テクニカルポイント ドル円 ２１日線サポート
161.76 エンベロープ1%上限（10日間）
160.73 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.16 10日移動平均
160.07 現値
159.98 一目均衡表・転換線
159.64 21日移動平均
158.56 エンベロープ1%下限（10日間）
158.56 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.52 一目均衡表・基準線
157.93 100日移動平均
157.88 一目均衡表・雲（上下限一致）
155.84 200日移動平均
朝の安値は１５９．７４円まで、２１日線の１５９．６４円が目先サポート
160.73 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.16 10日移動平均
160.07 現値
159.98 一目均衡表・転換線
159.64 21日移動平均
158.56 エンベロープ1%下限（10日間）
158.56 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.52 一目均衡表・基準線
157.93 100日移動平均
157.88 一目均衡表・雲（上下限一致）
155.84 200日移動平均
朝の安値は１５９．７４円まで、２１日線の１５９．６４円が目先サポート