テクニカルポイント ドル円 ２１日線サポート テクニカルポイント ドル円 ２１日線サポート

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161.76 エンベロープ1%上限（10日間）

160.73 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

160.16 10日移動平均

160.07 現値

159.98 一目均衡表・転換線

159.64 21日移動平均

158.56 エンベロープ1%下限（10日間）

158.56 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

158.52 一目均衡表・基準線

157.93 100日移動平均

157.88 一目均衡表・雲（上下限一致）

155.84 200日移動平均



朝の安値は１５９．７４円まで、２１日線の１５９．６４円が目先サポート

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