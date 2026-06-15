ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「今日は焼肉に行くから子どものお迎えは無理！」夫の謎ルールに振り… 「今日は焼肉に行くから子どものお迎えは無理！」夫の謎ルールに振り回される妻が限界を迎えた結果… 「今日は焼肉に行くから子どものお迎えは無理！」夫の謎ルールに振り回される妻が限界を迎えた結果… 2026年6月15日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 結婚前は『ちょっと面白い人』で済んでいた夫の自分ルール。でも子育てが始まった今、笑って見過ごすには少し重すぎる問題になってきています…。妊娠中も一緒にがまんしてくれた優しい夫、というのは妻の思い込みだったのでしょうか？夫の本音がだんだん見えてきそうで、ちょっとドキドキしてしまいます。>>【まんが】我慢したご褒美を欲しがる夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】我慢したご褒美を欲しがる夫 嫁「やっとお義母さんに会えた！」義母「想像と違うタイプが来たわ…」義母の嫉妬心が爆発!? 嫁姑問題はどうなる？ 「息子くん、ちゃんとしつけておいてよ〜？」娘を持つママ友の偏見がヤバすぎる…大人の対応をすると想像以上の返しが!?