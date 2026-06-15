【つくれぽ570人】レンジ調理4分で完成の「鶏むね肉のよだれ鶏」が絶品

暑い日に嬉しい！レンジOKのレシピ

蒸し蒸しした日や暑い夏には、火を使わない料理が嬉しいですよね。今回は、人気のよだれ鶏がレンジ調理4分で完成するレシピをご紹介。これからの季節に重宝すること間違いなしです。

下準備をしてレンジへGO！

1. 鶏むね肉を耐熱容器に入れ、酒、砂糖、塩をかけてよくもみます。皮のほうを下側にしてラップをかけたら、30分くらいおきましょう。





2. 1.をレンジに入れて4分加熱したら取り出し、ラップをかけたまま10〜20分くらいおいておきます。





3. 2.を皮のほうが上になるようにまな板の上においたら、食べやすい大きさにカット。タレをかけて召し上がれ。





レンチン4分！驚きのやわらかさに感動の声殺到

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）にも、「とても簡単でビックリ」「驚くほどやわらかでした」「リピしまくっています」など、たくさんの絶賛コメントが投稿されています。





そのまま食べてもおいしいけれど、サラダやそうめん、冷やし中華のトッピングにもピッタリとのコメントがありました。時間のあるときに作っておくと重宝することウケアイ。さっそく試してみてください。