関根勤、中村玉緒さんを偲ぶ「すごい気さくな方で大好きな人でした」 『からくりTV』で長年共演「大女優なのにまったく偉ぶらず…」
タレントの関根勤（72）が15日、大阪市内で記者の取材に応じ、9日に86歳で肺炎のために亡くなった俳優の中村玉緒さんを偲んだ。
【写真】中村玉緒さん、最後のインスタ投稿の内容
中村さんの死去は12日、所属する長良プロダクションにより発表された。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』で長年共演していた関根。「ショックですよ。一般の若い方って（中村玉緒さんを）楽しい人って思ってるじゃないですか？大映の大女優、看板女優ですよ！ところが、おもしろいから皆さん勘違いしてるけど、大女優なんですよ。大女優なのにまったく偉ぶらずに、ほんとに優しくてね、楽しい方で」とその人柄を偲んだ。
また「（夫の）勝（新太郎）さんのこととか…。それから市川雷蔵さんと若い頃、一緒に映画見に行ったら、市川雷蔵さんは普段はオーラが消えてて、気付かれないんだけど、玉緒さんだけ気付かれて囲まれて『もう私大変でした』って話してくれたりね」とモノマネを交えた中村さんとの思い出を回想。「すごい気さくな方で大好きな人でした。さびしいですね。もう1回、またお会いしたかったですね」と故人に思いをはせた。
【写真】中村玉緒さん、最後のインスタ投稿の内容
中村さんの死去は12日、所属する長良プロダクションにより発表された。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
また「（夫の）勝（新太郎）さんのこととか…。それから市川雷蔵さんと若い頃、一緒に映画見に行ったら、市川雷蔵さんは普段はオーラが消えてて、気付かれないんだけど、玉緒さんだけ気付かれて囲まれて『もう私大変でした』って話してくれたりね」とモノマネを交えた中村さんとの思い出を回想。「すごい気さくな方で大好きな人でした。さびしいですね。もう1回、またお会いしたかったですね」と故人に思いをはせた。