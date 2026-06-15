タレント上沼恵美子（71）が15日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。この日朝に行われたFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表の初戦について熱弁した。

FIFAランキング18位の日本代表が同8位・オランダと対戦し、2―2の引き分け。開口一番「よかったねえ。引き分けってなかなかいかないですよ」と語り、「心の底の底の底では引き分けムリよ…これは厳しいと思っててん」と打ち明けた。

「もうほんまに感動したわ、朝から！4時から起きててん」と待ち構えていたといい、夫と一緒にテレビ観戦。上沼は三浦知良ファンで、ジェノア所属時代にイタリアまで生観戦に行った長年のサッカーファンで、「良かったわあ！目が覚めた」と初戦を振り返った。

中村敬斗の1―1に追いついたシュートを「オランダ先に入れて、（日本が）入れ返す。見事なシュート！」と絶賛。その後も1―2からまたも追いついた展開が「今の日本チームの強さよ。心臓、メンタルが強いわ！あの大舞台で、すごいことやで」と興奮気味に語り、「朝から気分がいいじゃない！オランダに引き分けは、実質勝ってるようなもん」と評していた。