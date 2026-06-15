スマレジ<4431.T>が続伸している。前週末１２日の取引終了後に発表した２７年４月期の連結業績予想で、売上高１５３億８７００万円（前期比１５．３％増）、営業利益４０億４００万円（同２４．５％増）、純利益２７億８１００万円（同２４．８％増）を見込み、年間配当予想を前期比５円増の２９円としたことが好感されている。



ＰＯＳを核とした周辺サービスとのクロスセル提案の推進などで「ＰＯＳ×決済」の一体提供が増加し、月額利用料などのストック収入の増加を見込むほか、機器販売のフロー収益から機器サブスクのストック型収益への転換が進展することで高水準かつ安定した利益成長を計画する。



なお、２６年４月期決算は、売上高１３３億４５００万円（前の期比２０．６％増）、営業利益３２億１６００万円（同３５．２％増）、純利益２２億２８００万円（同３５．５％増）だった。



出所：MINKABU PRESS