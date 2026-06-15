「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日正午現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



１５日の東証プライム市場で、キオクシアホールディングス<285A.T>が３日続伸し、一時初の９万円台に乗せた。先週末１２日には時価総額で初めて国内トップ企業となっており連日の人気に沸いている。キオクシアと同業の米サンディスク の株価が１２日に続伸したことも追い風に働いた。キオクシアの２７年３月期の連結純利益は４兆円超（２６年３月期５５４４億円）に拡大するとの見方が浮上するなか、アナリストから同社株の目標株価を１０万円超に設定する動きが相次いでおり、足もとの株価にはなお割安感が強いとの声も出ている。



出所：MINKABU PRESS