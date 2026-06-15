ＢＲＡＮＵがＳ高、新規顧客獲得と既存顧客の単価向上で上期営業利益は５６％増◇

ＢＲＡＮＵ<460A.T>が急反発しストップ高の８８５円に買われている。前週末１２日の取引終了後に発表した４月中間期単独決算が、売上高１２億９４００万円（前年同期比４０．０％増）、営業利益１億７０００万円（同５６．３％増）、純利益１億円（同３１．５％増）となり、大幅増益となったことが好感されている。



営業支店の規模拡大による顧客接点の増加が新規顧客の獲得につながったほか、既存顧客に対して、「ＣＡＲＥＥＣＯＮ Ｐｌｕｓ」の新機能拡充に伴う、付加価値の高い提案などによりアップセルが好調に推移し、顧客単価の向上と収益基盤の拡大を実現したことが寄与した。なお、２６年１０月期通期業績予想は、売上高２８億円（前期比３１．９％増）、営業利益３億９５００万円（同１９．２％増）、純利益２億６１００万円（同８．０％増）の従来見通しを据え置いている。



また、ナレルグループ<9163.T>傘下のコントラフト及び全国建設人材協会と建設人材紹介における業務提携を締結したと発表した。中小建設企業における「労働力不足」と「生産性向上」の課題を同時に解決する、「人材×建設ＤＸ」の一体型プラットフォームを始動させることが目的で、人材紹介から配属後の現場における業務効率化までをシームレスにワンストップで提供する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS