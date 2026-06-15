FANTASTICS 中島颯太、イングランドで「ナンパされました」　2st写真集『THE SELF』では“大人の表情”も

FANTASTICSの中島颯太が6月14日（日）にHMV&BOOKS SHIBUYAにて、2nd写真集『THE SELF』（幻冬舎）刊行記念イベントプレス取材会に登壇。写真集について、撮影で訪れたイングランドでのエピソードを語った。

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幻冬舎と LDH JAPANがタッグを組み、毎月1冊、9ヵ月連続で刊行する大型企画「GL-9 ~FANTASTICS BOOKS~」。本プロジェクトの4作目として、ボーカル中島颯太の 2nd写真集 『THE SELF』を2026年6月12日にリリース。 撮影場所として選んだのは、憧れのヨーロッパ。初めて訪れるイングランドの地で、美しく雄大な自然、華やかな街並、刺激的なアートや音楽などのカルチャーに触れて、自身の感性を研ぎ澄ませていく――。 本書では自身が現地で感じた想いをファンのために綴った、短くも強いポジティブフレーズの数々や、自らが撮り下ろした写真（SoTaCaMeRa）も収録。インプットとアウトプットを繰り返し生きてきた26年の人生を表現する一冊となっている。

登壇した中島颯太は写真集についての感想を「2nd写真集ということで、（スタッフから）『もうしたいことを全部やっていいですよ』と言っていただいた。人生で初めてのヨーロッパに行きたいこと、自分の好きなものや趣味などがあるので、それをインプットしてアウトプットするような作品を作らせていただきたいと伝えました。その願いが全て叶った作品になりました」と作品の仕上がりに対する確かな手応えを口にした。またタイトル『THE SELF』については、「ポジティブフレーズも色々詰め込みたいなという想いで行って、イングランドという地で色んな自分を知ることができました。改めて自分のことが大好きなんだと再確認しながらも、“中島颯太”の想いや言葉、趣味などを1冊にしたということで、『THE SELF』というタイトルになりました」と説明。

お気に入りのページをピアノの前に立つ写真を選んだ理由について「小さい時からずっとピアノをやっていて、今もFANTASTICSでアーティスト活動している中で、今後もずっとピアノ、そして音楽と向き合いながら、自分自身、それこそ『THE SELF』を表現するものとして、ピアノというものが自分の中ですごく大切な存在なので。ピアノを弾かずに前で立ってるだけの写真ではありますけど、自分の意志が込められています」と理由を語った。

この写真集で新しい自分が表現されているという中島は「自分で言うのもなんですが、普段は爽やかとか、ポジティブめ、明るい感じっていうのが多いんですけど、この写真集の中だとちょっと大人っぽい表情も見せている」と答えた。

今回の写真集では、デビュー当時からカメラ好きな中島が、自らイングランドで撮影した写真も収録されている。撮影に向けての準備について聞かれると、「めっちゃカメラの練習してました」と回答し、カメラの所持数を聞かれて「17台ですね」と明かすと、記者たちからどよめきが。イングランドにはフィルムとデジタルの厳選した2台のカメラを持っていったという。

憧れのイングランドで撮った写真の感想を聞かれると、「どこもおしゃれで、いっぱい撮っちゃいまして、選ぶのが本当に大変だったぐらい。何百枚、何千枚と」と、自身が撮られているのを忘れるぐらい撮っていた中島。行く前と印象が変わったかと聞かれると、「すごくモテまして、ナンパされました」と笑顔を見せ、「普通にご飯食べてたら、横で、『ユアハンサム！ 写真撮ってください』って言われて。行く前はイングランドはちょっと怖いなと思ってたんですけど、僕、イングランドで爆発するんじゃないかって気持ちで帰ってきました」とお茶目なエピソードを披露した。

1st写真集と変わらないこと、成長したことを聞かれると、「変わらない部分はあるけれど、自分が今まで趣味としてやってきたこととか、好きで続けてきたことが形になったと思います。楽器だったり、カメラもそうですし、ポジティブフレーズも含めて、今までFANTASTICSとして歩んできた道と、自分の好きなものが全て繋がった1冊になった。やっぱり月日をかけて継続することは大事だなと思います」と思いを明かした。

現在開催中のワールドカップについて質問されると、「（日本vs）オランダ戦はGENERATIONSの中務悠太さんのお家で見ることが決まっています。初めてお邪魔するんですよ。めちゃくちゃ盛り上がりたいと思います！」と明かし、日本順位予想を「優勝ですね！」と期待を寄せた。また注目の選手として上田綺世選手の名前を挙げた。

最後に「自分の好きなものに挑戦して、ちょっとへこんじゃったりした時に、この『THE SELF』のポジティブフレーズと中島颯太の姿を見て欲しい。パワーを届けられる人になっていきたい」と、熱いメッセージを送った。

（本 手）