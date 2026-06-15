日本ゼオン<4205.T>が４日続伸し、上場来高値を更新した。同社はきょう、コーポレート・ベンチャー・キャピタル（ＣＶＣ）を運営する米子会社を通じて、米カンバス・バイオサイエンシズ（ニュージャージー州プリンストン）に投資したことを明らかにしており、これが材料視されているようだ。



カンバス社は、腸内マイクロバイオームを用いた医薬品の開発・製造を手掛けるスタートアップで、腸内マイクロバイオームと宿主細胞（腸管上皮細胞など）の関係性を明らかにする独自技術を持つ。ゼオンはこの投資を通じて、マイクロバイオーム関連市場における新規事業機会の探索を進め、将来的な事業ポートフォリオの強化につなげるとしている。



出所：MINKABU PRESS