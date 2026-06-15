日本と同組のスウェーデンが白星発進！ イサク＆ギェケレシュ弾など5得点でチュニジアを撃破
欧州プレーオフの末に2大会ぶり通算13度目のW杯出場を決めたスウェーデン代表と、予選10試合を無失点で終え、3大会連続通算7度目のW杯出場となるチュニジア代表が激突。スウェーデン代表ではアレクサンデル・イサクやヴィクトル・ギェケレシュらがスタメンに名を連ねたほか、チュニジア代表ではハンニバル・メイブリらが先発出場した。
対するチュニジア代表は、43分にロングスローの流れからこぼれ球を拾い、クロスを上げたところをオマル・レキクが頭で合わせて1点を返した。
後半に入り、59分には敵陣高い位置でイサクがボールを奪った流れから、最後はギェケレシュが決め、再びスウェーデン代表がリードを2点に広げた。さらに、84分にはセットプレーからマティアス・スヴァンベリがゴールを挙げると、90＋6分にはアヤリが再びミドルシュートからダメ押しゴールを決めた。
このまま試合は終了。勝利したスウェーデン代表がグループF首位発進となった。次節、スウェーデン代表は20日にオランダ代表と、チュニジア代表は同日に日本代表とそれぞれ対戦する。
【スコア】
スウェーデン代表 5−1 チュニジア代表
【スコア】
1−0 7分 ヤシン・アヤリ（スウェーデン代表）
2−0 30分 アレクサンデル・イサク（スウェーデン代表）
2−1 43分 オマル・レキク（チュニジア代表）
3−1 59分 ヴィクトル・ギェケレシュ（スウェーデン代表）
4−1 84分 マティアス・スヴァンベリ（スウェーデン代表）
5−1 90＋6分 ヤシン・アヤリ（スウェーデン代表）
【動画】強力2トップ揃い踏みのスウェーデン代表が5発快勝！
恐るべし波状攻撃⚠️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 15, 2026
🇸🇪ヤシン・アヤリがこぼれ球を撃ち抜いた！
GS第3戦で当たる日本代表も要注意🚨
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怪物2トップが牙をむく— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 15, 2026
🇸🇪ロングカウンターからイサクが追加点！
ギョケレシュも流石のポストプレー👏
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完璧なヘディングシュート 💯— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 15, 2026
若きスター ハンニバルの正確なクロス
🇹🇳レキクがニアで逸らし1点差に🔥
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一瞬の隙をも逃さない☠️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 15, 2026
🇸🇪イサクの猛プレスからギョケレシュ！
怪物2トップがそろってゴール🔥
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ボールに隠された秘密👀— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 15, 2026
🇸🇪スヴァンベリのゴールはオフサイド
と思いきやイサクが触っていた！
「コネクテッド・ボール・テクノロジー」恐るべし
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