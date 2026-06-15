藤井風の楽屋へ駆け付けたのはバラの花束を持った渡辺謙！MAJバックステージで撮影された奇跡の2ショットに「嬉しそうなお顔」と歓喜の声

【写真】誕生日のプレゼントの赤い薔薇の花束を持つ藤井風と渡辺謙の貴重な2ショット

俳優の渡辺謙が自身のInstagramを更新し、藤井風との2ショットを披露した。

■渡辺謙から藤井風へ！29歳を祝う“真っ赤なバラ”に「粋なはからい」

渡辺は「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 行って来ました。一堂に介したミュージシャン達の素晴らしいパフォーマンスと笑顔に楽しませて貰いました。音楽って世代もジャンルも超えて届くなと」とコメント。6月13日に開催された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）授賞式を観覧したことを報告し、熱い感想を記した。

そして、バックステージでの藤井風との2ショット（1枚目）を公開。渡辺はスーツを纏い、藤井は白シャツに黒ネクタイ姿で並んで笑顔を見せている。藤井の手には「風くん 謙」と書かれた大きな赤い薔薇の花束が握られている。ハッシュタグ「#HappyBirthday」が添えられており、6月14日に29歳となった藤井への誕生日プレゼントとして贈られたものだ。

渡辺が藤井の楽屋を訪れ、花束を渡した後に笑顔で握手しているショット（2枚目）も公開。他に、渡辺と東京スカパラダイスオーケストラとの集合ショット（3枚目）、映画『国宝』でも共演した国際的ダンサーで俳優の田中泯との2ショット（4枚目）も披露している。

SNSには「貴重なお写真素敵です」「風さん、嬉しそうなお顔」「謙さんの粋なはからいが素敵」「素敵な2ショットをありがとう」といった歓喜の声が溢れ返った。

■谷中敦「間近で観る風さんのPremaも最高過ぎました」

東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦も自身のInstagramに藤井との2ショットを披露し、熱い感想を綴った。

谷中は「藤井風さんが立ち上がって踊って下さった御蔭でスカパラのLIVE演奏むちゃくちゃ頑張れました。感謝しかない。間近で観る風さんのPremaも最高過ぎました。感動です！ほんと凄い」と藤井への感謝の気持ちとリスペクトを表明。さらに、2ショットを撮影時に楽屋前で繰り広げたやり取りも披露。「ご挨拶して撮影した折に、セルフィーもいいですか？と頼んだら、あ、谷中セルフィーですね！って仰ってくださって、え知ってるんですか？と言ったら、知ってますよーと風さんらしいリアクションでほっこりしました」と柔らかな空気感が伝わるエピソードを明かした。

SNSには「アーティスト同士のリスペクトを感じました」「素敵な2ショットありがとうございます」「推しと推しが！」といった声が寄せられている。

■藤井風の『Prema』が「最優秀アルバム賞」を獲得！圧巻のパフォーマンスを披露

藤井は『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において、アルバム『Prema』で見事に「最優秀アルバム賞」を受賞した。

自身のInstagramには、授賞式での「Prema」のパフォーマンスの動画公開している。