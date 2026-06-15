15日13時現在の日経平均株価は前週末比3252.41円（4.93％）高の6万9272.45円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1207、値下がりは320、変わらずは28と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を600.18円押し上げている。次いで東エレク <8035>が530.99円、アドテスト <6857>が415.14円、イビデン <4062>が222.59円、キオクシア <285A>が203.45円と続く。



マイナス寄与度は16.29円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、キッコマン <2801>が7.88円、良品計画 <7453>が6.5円、セコム <9735>が5.16円、バンナムＨＤ <7832>が4.22円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は金属製品で、以下、空運、建設、電気機器と続く。値下がり上位には鉱業、食料、海運が並んでいる。



※13時0分4秒時点



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