岩橋玄樹、「表面だけでなく内面も磨きたい」アメリカ発医療専売化粧品ブランドの「顔」に就任

アーティストの岩橋玄樹がアメリカ発医療機関専売化粧品ブランド「アラスチン」のジャパンアンバサダーに就任した。

アイドル活動を経て米国と日本の二拠点での幅広な活動をしながら外見・内面ともに常に高みを目指し進化を続ける岩橋の姿と、10年前の米国での販売開始以来、化粧品ながら皮膚科学分野における多数の研究知見に基づいて開発を続けるブランドの信念に親和性を感じ、待望の日本でのローンチにあたり「ブランドの顔」をお任せするのにこれ以上の適任はいないというメーカーの想いからアンバサダー起用に至った。今後、医療機関での配布物や患者向けキャンペーン等に登場する予定だという。

スチール撮影時のインタビューで岩橋は「表に出る仕事として、肌のコンディションを保つことはもちろんですが、内面を磨くインプットもとても大切にしている」と話した。

日本とLAを行き来して活動する忙しい毎日でも美しい肌を保つ秘訣を聞かれると「日常のスキンケアはもちろんですが、飛行機の移動が続くとむくみがちなので、なるべく塩分の高いものを控えたりマッサージをしたりしています。運動するのも好きなので、仕事の前日は飛行機を降りたその日に5㎞走ることもあります。表に出る仕事なので、疲れていても内外ともにケアすることを心がけています」と答えた。

今年12月に30歳を迎える岩橋。20代最後の年を「どう楽しく生きるか」を目標に過ごしていると言う。30代に向けて「ハリウッド映画など海外作品へのチャレンジは大きな目標」と明かした。

「アラスチン」は2015年に米国で誕生した、医師による美容医療施術と日常のスキンケアを連動させるアプローチを提案する医療機関専売のスキンケアブランド。日本国内では今年5月下旬から一部医療機関で先行販売を開始し、7月1日から本格展開される。