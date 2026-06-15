STARTO社無料ポッドキャスト『mimi-ni』第3弾番組追加 『木村拓哉 Flow』など4番組
■20th Century、加藤シゲアキ、藤原丈一郎のレギュラーラジオも登場
STARTO ENTERTAINMENT公式音楽が聴ける無料ポッドキャストサービス『mimi-ni』第3弾番組追加として『木村拓哉 Flow』をはじめ4番組の配信が、きょう15日からスタートする。同サービスでは現在、全22番組を無料で配信している。
【写真】既に配信されている番組ラインナップ
追加されるのは『木村拓哉 Flow』、『S.I.N NEXT GENERATION』（20th Century）、『映画のレシピ』（加藤シゲアキ／NEWS）、『藤原丈一郎（なにわ男子）のなにわんだふるラジオ』。全国無料で番組配信を順次開始し番組内でオンエアされた楽曲もあわせて楽しむことができる。
その他のレギュラーラジオ番組について、各番組様との方針が整い次第、順次公開を予定。今後もSTARTOアーティストのオリジナル番組およびレギュラーラジオ番組を随時追加し、より多くの番組を楽しめるように、ラインナップの拡充を進めていくという。
なお、すべての番組は全国どこでも無料で、ラジオ番組については放送日から8日目以降、いつでも聴くことができる。
また、複数の番組を横断して楽しめる新機能も追加。配信される番組は、SpotifyやApple Musicなどの音楽配信サービスともシームレスにつながり、番組で流れた楽曲を再生画面からすぐに楽しむことができる。複数の番組を横断して楽しめる「番組プレイリスト機能」と、番組を横断して探せる「絞り込み検索機能」を追加する。
■番組名（放送ラジオ局/Podcast）／ナビゲーター（所属グループ）?
木村拓哉 Flow（TOKYO FM）／木村拓哉
S.I.N NEXT GENERATION（JFN）／20th Century
映画のレシピ（Podcast）／加藤シゲアキ（NEWS）
藤原丈一郎のなにわんだふるラジオ（FM大阪）／藤原丈一郎
STARTO ENTERTAINMENT公式音楽が聴ける無料ポッドキャストサービス『mimi-ni』第3弾番組追加として『木村拓哉 Flow』をはじめ4番組の配信が、きょう15日からスタートする。同サービスでは現在、全22番組を無料で配信している。
【写真】既に配信されている番組ラインナップ
追加されるのは『木村拓哉 Flow』、『S.I.N NEXT GENERATION』（20th Century）、『映画のレシピ』（加藤シゲアキ／NEWS）、『藤原丈一郎（なにわ男子）のなにわんだふるラジオ』。全国無料で番組配信を順次開始し番組内でオンエアされた楽曲もあわせて楽しむことができる。
なお、すべての番組は全国どこでも無料で、ラジオ番組については放送日から8日目以降、いつでも聴くことができる。
また、複数の番組を横断して楽しめる新機能も追加。配信される番組は、SpotifyやApple Musicなどの音楽配信サービスともシームレスにつながり、番組で流れた楽曲を再生画面からすぐに楽しむことができる。複数の番組を横断して楽しめる「番組プレイリスト機能」と、番組を横断して探せる「絞り込み検索機能」を追加する。
■番組名（放送ラジオ局/Podcast）／ナビゲーター（所属グループ）?
木村拓哉 Flow（TOKYO FM）／木村拓哉
S.I.N NEXT GENERATION（JFN）／20th Century
映画のレシピ（Podcast）／加藤シゲアキ（NEWS）
藤原丈一郎のなにわんだふるラジオ（FM大阪）／藤原丈一郎