◇サッカー FIFAワールドカップ2026 F組第1節 スウェーデン 5-1 チュニジア(日本時間15日、エスタディオ・モンテレイ)

日本のライバルとなる、同じF組のスウェーデンとチュニジアの試合が行われ、スウェーデンが勝利しました。

試合が動いたのは前半7分。スウェーデンがゴールを狙うと、チュニジアのゴールキーパーのアブデルムヒブ・シャマフ選手が前に出て拒むも、こぼれ球をヤシン・アヤリ選手がしっかりと決めます。さらにスウェーデンは前半30分にも得点。ゴールを狙われる中、ボールを奪って一気にカウンター。駆け上がったアレクサンデル・イサク選手がシュートを決めました。

前半終盤にはチュニジアも反撃を見せ、前半43分にゴール。ハンニバル・メイブリ選手のクロスに、オマル・レキク選手がヘディングで合わせ、ゴールネットを揺らしました。

これで前半は「2-1」と、スウェーデンがリードして折り返し。後半に入っても、スウェーデンは攻撃の手を緩めません。

後半14分にはスウェーデンのビクトル・ギョケレシュ選手が、相手の隙をついてゴール。さらに後半39分に投入されたマティアス・スバンベリ選手が1プレーでゴールを決め、得点を追加しました。これは一時オフサイドとなるも、シュート前にイサク選手のワンタッチがあり、ゴール認定。さらに試合終了直前にも、先制ゴールを決めていたアヤリ選手がゴールを決め、この試合を締めくくりました。

F組の第2節では、敗れたチュニジアと日本が対戦。日本は初戦となるオランダ戦で「2-2」と引き分けており、勝ち点1を手にしています。