合意発表の直前、イスラエル軍は１４日、レバノンの首都ベイルート南郊ダヒヤ地区にある親イラン勢力ヒズボラの司令部を空爆した。

イランは従来、米国との停戦合意にはレバノンも含まれると主張しており、外務省は空爆が「米国の責任」とする非難声明を発表。イラン要人から報復の予告が相次ぎ、合意成立に暗雲が漂った。

これに対し、トランプ氏はＳＮＳで、イスラエルに対して「レバノンのいかなる場所もこれ以上、攻撃すべきでない」と自制を求めた。トランプ氏は米主要ニュースサイト・アクシオスのインタビューで、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相について、「なぜあんな攻撃を仕掛けたのか。本当に腹が立った。彼には判断力が全く欠けている」と非難し、本人にも同じ内容を伝えたと語った。

イランのカゼム・ガリババディ外務次官は、「トランプ氏もイスラエル批判の立場をとった」と指摘し、交渉が進展したと明らかにした。イランのファルス通信は、「トランプ氏がギリギリで譲歩を受け入れ、攻撃は中止された」と報じた。ガリババディ氏は、米国が戦闘終結に合意したことで「米国を打ち破った」と述べ、「勝利」を宣言した。