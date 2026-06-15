アニメ「サザエさん」「コボちゃん」などを担当した、アニメーション監督で演出家の森田浩光さんが、2026年6月4日に逝去されたことが分かりました。アニメ制作会社のエイケンが15日に発表しました。

【写真を見る】【 訃報 】アニメ監督・演出家 森田浩光さん 死去「サザエさん」「コボちゃん」「いじわるばあさん」など担当



公式ホームページでは、「弊社作品にて多大なるご尽力をいただきましたアニメーション演出家・監督の森田浩光氏が、2026年6月4日にご逝去されました。」と報告。



続けて、「森田氏は、1990年「コボちゃん」（アニメーションコーディネーター）や1996年「いじわるばあさん」（監督）を歴任され、現在放送中の「アニメ サザエさん」では2005年5月29日放送「NO.5648 うちのじゃじゃ馬」より演出家としてご参加、その後2011年7月にはチーフディレクターをご担当いただきました。」と作品ごとに紹介し、「2024年3月に、ご勇退されるまでの13年の長きにわたり第一線でご活躍され、そのお仕事ぶりと温かなお人柄で制作現場をご牽引いただきました。」と伝えました。





最後に、「長年の多大なるご功績と、各作品へ注いでくださった深い愛情に対し、スタッフ一同、心より敬意と感謝の意を表します。」「これまでの多大なるご貢献への感謝の気持ちを胸に、ご遺族の皆様に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、森田浩光氏の安らかなるご冥福を心よりお祈り申し上げます。」と追悼のコメントを添えました。

【担当：芸能情報ステーション】