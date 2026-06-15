◇W杯北中米大会1次リーグF組 チュニジア 1―5 スウェーデン（2026年6月14日 モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグで日本と同じF組のチュニジアとスウェーデンが14日（日本時間15日）、メキシコ・モンテレイで対戦。日本が20日（同21日）の次戦で戦うチュニジアは1―5（前半1―2）で完敗した。

出はなをくじかれた。前半7分、相手FWイサクに裏を取られて迎えたピンチから、MFアヤリにミドルシュートを豪快に決められてあっさり失点した。同31分には中央でボールを収めたFWヨケレスのパスから、パワフルなイサクに突破を許して2点目を叩き込まれた。スピードとパワーを兼ね備えたスウェーデンの2トップの前に、守備陣はなすすべがなかった。

前半43分、若き司令塔のMFメジブリの右クロスをDFレキクがヘディングで流し込んで1点差に迫った。しかし後半14分、自陣でもたついた主将のMFスヒリがイサクにボールを奪われ、ヨケレスに3点目を許すと、同43分、さらにアディショナルタイムの同51分にもゴールを割られた。1試合5失点は18年ロシア大会のベルギー戦に並ぶチュニジアのワースト記録となった。

W杯アフリカ予選では10試合無失点と安定した戦いを見せ、3大会連続の出場を果たした。しかし、昨年のアフリカ選手権は16強で敗退し、トラベルシ前監督が解任。元コートジボワール指揮官のラムシ監督を新たに迎えたものの、今大会直前のベルギーとの親善試合でも5失点と、伝統の守備が崩壊していた。中5日で臨む日本戦までに立て直せるかどうか。