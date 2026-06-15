W杯日本―オランダ

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。海外メディアは、試合後の綺麗になったロッカールームに注目していた。

一流の振る舞いで会場を後にしていた。

サッカー強国オランダから貴重な勝ち点1を奪った日本。試合後のロッカールームは綺麗に整理整頓され、ゴミは1か所にまとめられた。さらに、大会側から支給されたとみられるタオル、ビブスは綺麗に畳まれ、まさに文句なしの状態だった。

この模様を、デジタルコンテンツカンパニー「Getty Images（ゲッティイメージズ）」が撮影。米ファッション誌の「Complex」とスポーツ部門「Complex Sports」公式インスタグラムが実際の画像を公開した。

過去のW杯や国際大会でも脚光を浴びてきた“美ロッカー”に視線を注ぎ「タオルや他のものまできちんと畳んでいた」「チームはロッカールームを完璧に綺麗にして退出し、W杯で続いている日本の慣例を今回も示した」とつづった。

オランダ戦後には、客席を清掃する日本サポーターの姿も目撃され、FIFAの公式Xでは「日本のファンが毎試合後にスタジアムを掃除する理由。リスペクトだ」と紹介。日本の美徳文化が今大会でも注目を浴びている。



（THE ANSWER編集部）