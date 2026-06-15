推し色はブルー。大人が纏うなら、知的な雰囲気の品ある【青のアイテム】を

大切な推しに会いに行く日は、推し色を纏って気分を上げたいもの。知的で爽やかな印象を与えるブルーは、大人が品よく推し色を楽しめるカラーです。選りすぐりのブルーアイテムをご紹介します。

【ロンハーマン】が【フィルメランジェ】に別注したコンパクトなジップフーディ

「Zip Hoodie」\36,300【フィルメランジェ フォー ロンハーマン】

【ロンハーマン】が【フィルメランジェ】に別注したジップフーディは、素材から形まで全てをオーダー。様々なスタイリングになじむコンパクトなサイズ感を追求し、腰位置でキュッと締まる裾やポケット位置、フードのボリューム感、コードに至るまで細部にもこだわりを宿した1着です

【シップス】ランダムなティアードが目を引くノースリーブブラウス

「TEXBRID(R) タフタ ノースリーブ ブラウス」\16,500

さりげないアシンメトリーデザインがティアードに動きをプラスし、他にはないデザインに仕上げています。ナチュラルな風合いのしわ加工をしたポリエステルタフタ素材を使用し、接触冷感機能に加え、撥水加工も施された機能性もあります。軽やかな着心地で風通しがよく、暑い季節でも快適に過ごせるのも嬉しい。自宅で洗濯可能できるのも◎。

【スメリー ソー】ブルーの天然石を連ねた爽やかな印象のネックレス

「blueaventurine necklace」\13,000

知的な印象のブルーの天然石が織りなす、繊細なグラデーションが洗練された印象を醸し出すネックレレス。ワンポイントになるのがカーネリアンのビーズ。シンプルな装いの差し色にすれば、大人の女性にふさわしい気品ある表情を生み出します。

青は、纏うだけで心を落ち着かせ、凛とした美しさを引き出してくれる色。素材感やシルエットにこだわったアイテムで推し色を主張しつつも、大人の余裕を感じさせる洗練された装いに。

※価格はすべて税込みです