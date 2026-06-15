◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 スウェーデン５―１チュニジア（１４日、モンテレイ競技場）

日本と同じ１次リーグ（Ｌ）Ｆ組に入る、ＦＩＦＡランク３８位のスウェーデンは４―１で同４５位のチュニジアに勝利した。

前半７分、スウェーデンはＭＦアヤリがペナルティエリア中央から豪快に右足を振り抜き、先制に成功。２２歳のアヤリはブライトン（イングランド）でＭＦ三笘薫のチームメート。さらに同３０分はリバプール（イングランド）で遠藤航の同僚でもあるイサクが右足でカットインし、右隅に流し込んで、貴重な追加点を挙げた。

チュニジアは、同４３分に２４歳のＤＦレキクがヘディングで左下に押し込み粘りの得点。２―１で前半を折り返した。

スウェーデンリードの後半１４分には、イサクのスルーパスから、ヨケレスが右足で追加点。３―１とリードを広げ、後半４３分はスバンベリがさらに１点追加。後半ロスタイムにも加点し、５―１で快勝した。

この試合の開始前、日本はオランダと２―２で引き分けた。日本は２１日にチュニジアと、２６日にスウェーデンと戦う。