Snow Man目黒蓮、ハイジュエリーでオーラ全開 「ブルガリ 心斎橋」オープンを祝福
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、「ブルガリ 心斎橋」オープンを祝福。そのコメントが15日に発表され、ジュエリーを着用したショットも公開された。
【写真】きらびやか…目黒蓮が着用したアイテム一覧
大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ 心斎橋」が13日、オープンした。目黒は「ブルガリ 心斎橋オープンおめでとうございます。ローマの伝統とモダンさ、そしてイタリアと日本を繋ぐ特別な空間が生まれたことを大変嬉しく思います。ブルガリならではの世界観とクラフツマンシップを存分に感じられる素敵なブティックになっているかと思います。僕もブルガリ 心斎橋に行くのを心から楽しみにしています。これから多くの方々に愛される場所となりますように」と祝いのメッセージを寄せた。
メゾンの美学を体現した同店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現する。店内を巡りながら、ジュエリー、時計、レザーアクセサリーや、それらに息づく卓越したイタリアのクラフツマンシップが堪能でき、さらにイタリア、日本、そしてブルガリへの賛美に溢れるアート作品を通じて、メゾンの世界観をあますなくことなく体験できる場所となっている。
【写真】きらびやか…目黒蓮が着用したアイテム一覧
大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ 心斎橋」が13日、オープンした。目黒は「ブルガリ 心斎橋オープンおめでとうございます。ローマの伝統とモダンさ、そしてイタリアと日本を繋ぐ特別な空間が生まれたことを大変嬉しく思います。ブルガリならではの世界観とクラフツマンシップを存分に感じられる素敵なブティックになっているかと思います。僕もブルガリ 心斎橋に行くのを心から楽しみにしています。これから多くの方々に愛される場所となりますように」と祝いのメッセージを寄せた。