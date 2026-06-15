◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

2点目の鎌田大地選手のゴールについて小川航基選手が、試合後怒られたと話しました。

1-2で追いかけている日本は、後半44分にコーナーキックから途中出場のFW小川選手が頭で合わせ、最後はMF鎌田大地選手の頭に触れて、キーパーの頭を越える形でゴールネットを揺らしました。

小川選手は試合後「2点リードされて追いつけるというのは日本の底力をみせられた。負けて終わるのと引き分けで終わるのでは違うので、この形で終われて希望あるかなと思ってます」と喜びを語ります。

ゴールシーンに関しては「競り勝ったという意識はないですけど、(伊東）純也くんのボールがよくて合わせやすいボールくれるんで合わせるだけでした」と話します。

最後に鎌田選手の頭を触れたことで記録は鎌田選手のゴールと記録。これについて「(鎌田)大地くんに怒られました。『お前がめちゃくちゃ喜ぶから俺のゴールじゃなくなっただろ』って。もうあれは僕のゴールだと思ってたので。初戦なのでこれからまだまだ出せると思うし、正真正銘の僕のゴールを見せたいなと思います」とまさかなやりとりをしたことを明かしました。

ゴールシーンでは小川選手が豪快に喜び、仲間から祝福されていますが、その中で鎌田選手は何度も頭を指さし当たったことをアピールしていました。