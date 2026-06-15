オーデマ ピゲ、“ナイトブルー、クラウド 50”セラミック採用の『ロイヤル オーク フライング トゥールビヨン』発表

オーデマ ピゲは、“ナイトブルー、クラウド 50”カラーのセラミックを採用した41mmの『ロイヤル オーク フライング トゥールビヨン』を発表した。

（関連：【画像】ジュウ渓谷の星空を想起させる深いブルーが特徴）

ジュウ渓谷の星空を想起させる“ナイトブルー、クラウド 50”は、ブランドを象徴する色。深みのある均一な色調が、ケース、ベゼル、リューズ、ブレスレット全体にわたって施されている。すべての時計部品において均一な色合いを実現するため、高耐性セラミックの開発には多くの工程を要したという。

ダイヤルには同色のグランドタペストリー模様が施され、モノクロームの美学が表現されている。ホワイトゴールド製のアワーマーカーと針がコントラストを演出する構成だ。

心臓部にはフライング トゥールビヨンを搭載したキャリバー2950を採用。サファイアケースバックからは、ロジウムトーンの22Kピンクゴールド製ローターを鑑賞することができる。ケースバックにはコート・ド・ジュネーブ、サテン仕上げ、サンレイ仕上げ、サーキュラーグレイン、ポリッシュ面取りといった装飾が施されている。

2025年に導入された“ナイトブルー、クラウド 50”セラミックが『ロイヤル オーク フライング トゥールビヨン』に用いられるのは今回が初となる。“ナイトブルー、クラウド 50”カラーは、1972年に発表された初代『ロイヤル オーク』のダイヤルに使われた深いブルーの色調に着想を得ている。

■製品情報ロイヤル オーク フライング トゥールビヨンメーカー：オーデマ ピゲケース：セラミック、41mmカラー：ナイトブルー、クラウド 50ムーブメント：キャリバー2950（フライング トゥールビヨン搭載）仕様：ホワイトゴールド製アワーマーカー＆針、22Kピンクゴールド製ローター（ロジウムトーン）、サファイアケースバック価格：要問合せ

（文＝リアルサウンド編集部）