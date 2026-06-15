サンコーは15日、充電関連ブランド「PHYSCE」（ファイス）の国内取り扱いを開始したと発表した。第1弾製品として、バッテリー劣化を抑える機能を搭載した急速充電器「PHYSCE RGB Eco Fast Charger 140W model」を発売した。価格は1万3620円。

同機は、窒化ガリウム（GaN）素材を採用した急速充電器で、最大140W出力をサポートする。出力ポートは、USB Type-Cが3つとUSB-Aが1つ。コンセントは、折りたためるスイングプラグを備える。

最大の特徴は、充電デバイスのバッテリー劣化を抑える独自機能「BatteryEcoモード」を搭載していること。「デバイスを300回充電してもバッテリー最大容量を99％維持する」とうたっており、デバイスのバッテリー劣化を大幅に抑えて充電できる。

また、充電器本体には39個のLEDライトを備えており、出力電力に応じて“呼吸するように光る”演出がなされる。このほか、リアルタイムで温度を管理する機能「CoolerSync 4.1」や、難燃性最高等級「UL94 V-0」のSABIC製ポリカーボネート素材を採用するなど安全性の高い設計としている。

本体の大きさは82×29×75mm、重さは約300g。パッケージには、日本語の取扱説明書が同梱されており、購入から2年間の保証が付く。アフターサポートや品質保証は、サンコーではなく、FaceSec Japanが提供する。