ソフトバンクは12日、ワイモバイルオンラインストアで、端末の期間限定値下げや契約特典増額といった3つのキャンペーンを開始した。期間限定値下げと契約特典増額は6月30日14時59分まで。

nubia Flip 2

端末の期間限定値下げ

「nubia Flip 2」と「かんたんスマホ4」の期間限定値下げが実施されている。期間は6月30日14時59分まで。

「nubia Flip 2」は6月11日まで2万4800円だったところ、1万9800円で購入できる。新規または他社から乗り換えで「シンプル3 S/M/L」を契約し、端末を一括払いで購入する場合が対象。

「かんたんスマホ4」は6月11日まで4800円だったところ、1円となる。他社から乗り換えで「シンプル3 S/M/L」を契約し、端末を一括払いで購入する場合、割引価格での提供となる。

契約特典の期間限定増額

他社から乗り換えでSIM単体を契約する際、「シンプル3 S」に加えて「データ増量オプション」（月額550円）に加入する場合、進呈される特典が5000円相当→1万5000円相当のPayPayポイントに増額される。期間は6月30日14時59分まで。

「nubia S2」と「OPPO Reno13 A」が値下げ

6月12日に「nubia S2」と「OPPO Reno13 A」が値下げされた。割引価格の提供終了日は未定。

「nubia S2」は通常価格とMNP時の提供価格が値下げされた。通常価格は6月11日まで2万6640円だったところ、2万1984円となった。他社から乗り換えで「シンプル3 M/L」を契約し、端末を一括払いで購入する場合は、6月11日までの9800円→1円となる。

「OPPO Reno13 A」はMNP時の提供価格が値下げとなり、他社から乗り換えで「シンプル3 M/L」を契約し、端末を一括払いで購入する場合は、6月11日まで1万4800円だったところ9800円で購入できる。